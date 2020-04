Grande successo dei concorsi “a distanza” del Volley Scuola-Trofeo Acea

I docenti delle 300 squadre iscritte al Volley Scuola-Trofeo Acea hanno ricevuto in questi giorni del materiale didattico sull’acqua, prodotto dall’ACEA e un LINK per visionare, da domani su www.volleyscuola.eu , una brochure sull’alimentazione ideata dalla stessa FIPAV Lazio in collaborazione con la FAO, il Ministero degli Affari Esteri, l’Associazione per Franco Favretto e l’Università Telematica San Raffaele.

Lo sforzo organizzativo del Comitato Regionale FIPAV Lazio sta raccogliendo frutti copiosi. Nel momento in cui tutto s’è fermato per il Coronavirus, comprese le gare del torneo di pallavolo, beach volley e sitting volley dedicato alle scuole di Roma e provincia, i concorsi legati all’evento sono diventati una forma di didattica “a distanza” per i docenti di Educazione Motoria.

“Il filo diretto che da anni lega il nostro Comitato e Volley Scuola ai docenti e agli alunni non si è mai interrotto” afferma Alessandro Fidotti, responsabile Territorio e Promozione del Comitato e convinto tifoso del progetto sin dall’inizio. “È stato grazie al contatto quotidiano con alcuni professori che s’è fatta strada l’ipotesi di utilizzare i concorsi per un’integrazione della didattica a distanza.

È bastato un sms esplorativo per ottenere l’adesione di un gran numero di essi. L’ACEA ci ha fornito materiale didattico sull’uso consapevole dell’acqua ed è nata anche una brochure a colori sull’alimentazione, sul rapporto cibo-sport e sullo spreco nel mondo occidentale. Argomenti che insieme agli spunti sulla parte sportiva del Torneo, sulle vicende personali e di gruppo, hanno iniziato a produrre eccellenti lavori in ognuna delle quattro sezioni dei concorsi.”

“Raccontaci Volley Scuola”, “Click&Volley”, “Comics on the net” e la realizzazione di uno slogan sull’uso consapevole dell’acqua avranno l’ulteriore possibilità di trattare il tema dell’alimentazione. Anche la FAO ha accettato di mettere a disposizione una linea diretta per alunni e docenti per suggerimenti e spunti. Soddisfatto il Presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi.

“Il grande slancio di Volley Scuola supera ogni ostacolo, anche in questo frangente così particolare alunni e professori stanno idealmente “giocando” il torneo, esprimendo con grande fantasia le loro idee. In questo momento la pallavolo laziale sta soffrendo per lo stop di tutti i campionati a causa dell’emergenza Covid-19, ma la vicinanza degli studenti e dei professori ci fa sentire uniti nonostante le difficoltà.

A oggi sono arrivati numerosissimi lavori, ma sino a metà maggio si saranno decuplicati, la Giuria avrà il suo da fare. Ci auguriamo che a fine maggio sarà possibile organizzare la tradizionale premiazione, altrimenti la faremo in teleconferenza”. Volley Scuola Trofeo ACEA è inaffondabile.

*i lavori allegati al presente comunicato sono i primi arrivati in ordine di tempo.

I partecipanti dovranno mandare i propri lavori

all’indirizzo press@fipavlazio.it e territorioepromozione@fipavlazio.it entro e non oltre il 16 maggio 2020.