Grande successo della terza edizione del Romatorsapienza Street Choir Festival

Duecento piccoli coristi sul palco del RTS Street Choir Festival coronano un sogno divenuto realtà, a loro il compito di chiudere l’edizione 2022 con una performance a cori uniti da brividi che racconta il vissuto di quattro lunghi mesi di prove e studio per settecento alunni di quindici scuole d’Italia, divenute prima un video, poi un disco e infine un’esibizione dal vivo sul palco del festival, grazie all’idea di Vicky Martinez con il progetto Milleunavoce per Telethon.

E proprio la Fondazione Telethon, alla quale è stata dedicata la terza edizione, presente con un punto informativo al festival, ha portato quel messaggio di solidarietà sulle malattie genetiche rare, raccolto dall’Organizzazione di Volontariato TS Idee ideatrice dell’evento, e lanciato al numeroso pubblico presente.

Due giorni di arte corale ben articolati nei contenuti. Sabato 17 dicembre dedicato alla valorizzazione dell’interculturalità, sezione vincitrice del bando “Manifestazioni Corali” 2022 indetto dal Municipio V di Roma Capitale che ha Patrocinato la manifestazione. Dietro la presentazione della conduttrice televisiva Maria Grazia Cimini, Sette magnifici cori polifonici hanno rappresentato attraverso il canto popolare le tradizioni natalizie di altre nazioni, sottolineando l’importanza della conoscenza e attenzione all’altro.

Domenica mattina 18 dicembre spazio al magnifico Concerto di Natale con i settanta orchestrali della Banda Musicale della Polizia Locale diretti dal Maestro Alberto Di Gianfelice e con la straordinaria presenza del mezzo soprano Isabella Amati che ha raccolto dal pubblico presente applausi a scena aperta durante tutta la sua esibizione. Poi nel pomeriggio il coro dell’Automobile Club Italia e subito dopo i cori degli istituti scolastici e delle scuole di canto, ed infine il coinvolgente concerto delle Gospel Act Singers con il loro repertorio musical-pop.

Un percorso quello del RTS Street Choir Festival che si nutre della voglia di costruire nel territorio relazioni durature, creando nuove tradizioni con appuntamenti fissi durante l’anno. Dopo due anni di pandemia in questo periodo natalizio l’arte corale è come esplosa, contaminando ogni municipio di Roma. Siamo quindi felici che Tor Sapienza abbia fatto la sua parte contribuendo a dare forza ad un movimento artistico che nasce dalla scuola, poi si trasforma in passione e che in taluni casi diventa una vera e propria professione. Proprio quello che abbiamo visto accadere durante la terza edizione del RTS Street Choir Festival. Non ci resta quindi che augurare a tutti Buon Anno e l’arrivederci alla quarta edizione in programma il 16 e 17 dicembre 2023.

Ed ecco tutti i Cori dell’edizione 2022: Voci d’Oro, CoroInCanto, Coro Novo, Coro delle 19 e Non Solo, Beato Angelico alla Minerva, Coro Naima, Note Controvento, ACR Chorus, Kol Rinà M&P, Kol Rinà Piccolo Coro, Coro I.C. De Cupis, Coro Musicability, Coro N.S. della Neve, Milleunavoce, Gospel Act Sisters.

