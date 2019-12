Grande successo per le voci dell’Opera Lirica a Torre Maura

18 dicembre 2019 – Grazie ad una perfetta sinergia con la con la “William School Music” anche la grande Musica d’Opera è riuscita ad arrivare nella sede dell’Associazione “La VIA del FARE” in Via dei Colombi n.163, con l’evento “Natale in Musica”, ad ingresso libero e gratuito, permettendo di farci sentir parte sempre attiva di una grande comunità.

Sembrava inusuale la proposta di scambiarci gli auguri per le prossime festività natalizie, accompagnati dalle magnifiche voci di due noti artisti del panorama lirico operettistico italiano, il soprano Elisabetta Braga ed il baritono Valerio Pagano, ma non è stato affatto così e ciò ci fa ben sperare, per tutte le attività culturali e di servizio al cittadino de “La Via del Fare”, già in programma per il 2020 e costantemente aggiornate sul sito www.laviadelfare.org

Osservando le più recenti foto di scena della “Traviata”, che vede i due giovani artisti tra i protagonisti principali, siamo felici di aver avuto l’onore di poter portare una piccola parte dei palchi d’Opera internazionali nel nostro territorio.

E’ molto di più del “Concertino di Natale” di cui ci racconta la locandina, ma è una vera e propria scommessa, ancora una volta vinta, che ci regala un grande messaggio culturale e che, come spesso ormai dimostriamo, ci attesta che lavorando bene insieme in rete ed in continuo interscambio con le altre realtà presenti sul territorio, è possibile portare le attività che prima caratterizzavano solo il centro storico della Capitale, nella nostra periferia di Roma Est e se possibile, con ancora maggior riscontro in quanto a calore ed affetto dei cittadini.

Ancora una volta, possiamo dire di aver saputo scegliere un bellissimo modo di “fare comunità” intorno ad un luogo che ormai è riconosciuto per esser una fucina di idee per innovare linguaggi, creare cultura e riscoprire passione per le tradizioni.

La piccola sede storica di Via dei Colombi a Torre Maura, oltre ad esser un luogo di aggregazione sociale, è ormai una sorta di fulcro per la rete dell’associazionismo, dimostrando che quando si collabora con sincero entusiasmo, le sinergie funzionano perfettamente e si possono ottenere grandi risultati come quello di questo straordinario pomeriggio canoro.

I talentuosissimi artisti e docenti della “William School Music”, i maestri Elisabetta Braga e Valerio Pagano, dopo delle ore trascorse a provare e riscaldare la voce, come fossimo su uno dei palcoscenici internazionali dove normalmente si esibiscono, hanno dato luogo ad un bellissimo spettacolo musicale, intonando alternativamente tra voce femminile e maschile, sette arie tra le più famose del panorama operettistico, come si legge nella scaletta, tali da suscitare forti emozioni per tutti i presenti, dentro e fuori la sala.

“Quando la Musica diventa come un bel quadro, oltre che ascoltarla la si può guardare e rimanerne incantati come qualcosa di straordinariamente incomparabile” – ci racconta a fine concerto Fabio Feliziani, presente in qualità di responsabile della “William School Music” e co-organizzatore dell’evento musicale. “Il successo di eventi di questo tipo”- aggiunge soddisfatto Feliziani – “è la dimostrazione che quando si fanno cose di un certo livello culturale, la gente non le snobba, anzi, risponde entusiasta rimanendone appagata e soddisfatta nell’anima, poiché ha fame di ARTE, quella con la A maiuscola !”.

Esser costretti, quasi ogni volta, ad uscire dalla sala per far posto a chi arriva anche da lontano e scusarsi con i tanti rimasti fuori, ci riempie di gioia perché con piccoli gesti concreti, stiamo costruendo una bella comunità che ha voglia di stare insieme e crede nel valore della cultura, sotto ogni forma.

Ancora un grazie di cuore ai maestri Pagano e Braga, che ci hanno già promesso un successivo appuntamento canoro, per averci fatto emozionare, ma soprattutto grazie a tutte le persone che hanno partecipato calorosamente, gratificandoci con i loro lunghi applausi .

Programma “Concertino di Natale” a Torre Maura.

Soprano : Elisabetta Braga – Baritono: Valerio Pagano

Introduzione : “Inno d’Italia” (Mameli)

“Non più andrai, farfallone amoroso” – da “Le Nozze di Figaro” (W.A.Mozart);

“Si, mi chiamano Mimì” – da “La Boheme” (G.Puccini);

“Madamina, il catalogo è questo” – dal “Don Giovanni“ (W.A.Mozart);

“Un bel dì vedremo” – da “Madama Butterfly” (G.Puccini);

“Votre toast je peux vous le rendre” – dalla “Carmen” (C.Bizet);

“Ebben me ne andrò lontana” – da “La Wally” (A.Caetani);

“Là ci darem la mano” – dal “Don Giovanni“ (W.A.Mozart).

Video amatoriale della serata a cura della “William School Music” sul canale YouTube de “La Via del Fare”: https://www.youtube.com/watch?v=CXl4-u4dxf0P

a cura di Daniela Cioccolo