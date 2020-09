Grandi Eventi, Bordoni (Lega): “A Roma comparto fieristico bloccato”

“Fiera di Roma bloccata, non una parola della sindaca sul comparto fieristico. Non si tratta solo di ordinaria amministrazione, Roma è una Città complessa con un tessuto economico da gestire e organizzare, servono competenze anche manageriali che questa Amministrazione purtroppo non ha. Le risorse da parte della Regione e del Governo non arrivano, la sindaca Raggi appare isolata non è un buon ambasciatore per Capitale.”

Così il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni intervenendo ai microfoni di NSL Radio Tv sui 90.0 FM

“L’idea dell’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica – prosegue Bordoni – è partita dalla Lega con i nostri europarlamentari e ribadita in Campidoglio ma la sindaca è corsa ad intestarsi la richiesta tardiva al premier Conte. Sta di fatto che nelle Fiere internazionali Roma non c’è mai. La sindaca dice che “Roma si promuove da sola”, una visione miope. Si deve necessariamente imparare a dialogare con il sistema delle imprese se si vuole avere un impatto positivo ei territori, sono convinto che tutte le iniziative fieristiche e di promozione di rilievo internazionale, vadano programmate con largo anticipo perché possano esserne sfruttate a pieno le opportunità. Bisogna investire e saper attrarre un turismo di qualità. Non solo quello low cost, serve il turismo dei grandi alberghi a quattro e cinque stelle, quello che fa lavorare le attività commerciali, i ristoranti, i poli culturali, e porta risorse importanti che confluiscono poi nel PIL cittadino”.