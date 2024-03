Grandine nella Capitale, dopo il nubifragio strade imbiancate e disagi

Il maltempo non lascia tregua buona parte dell’Italia, compreso il Lazio e Roma. Una forte grandinata si è abbattuta sulla Capitale, sia nelle zone del centro che sul Grande Raccordo Anulare. Molte le zone colpite: segnalazioni dal quartiere La Storta ma anche dalle zone del centro. La pioggia improvvisa, battente, ha interessato anche il rione di Testaccio ad esempio con i passanti che sono dovuti correre al riparo considerando il rapido cambiamento del tempo. Grandinata anche a La Rustica e disagi segnalati tra Monti Tiburtini, Pietralata, Prenestina.

Quello di stamattina dovrebbe essere stato un rapido passaggio del maltempo durato lo spazio di meno di un’ora. Per il resto di oggi, Mercoledì 6 Marzo 2024, non si prevedono infatti ulteriori precipitazioni. Cielo sgombro da nuvole o comunque parzialmente nuvoloso è atteso per le prossime ore. Stesso scenario per domani e dopodomani mentre nel weekend potrebbe tornare un peggioramento del tempo.

In particolare è per la giornata di Domenica 10 Marzo 2024 che sono attesi forti temporali: le piogge inizieranno già dalla notte e proseguiranno per tutto il giorno con picchi nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Soltanto in serata sono attese schiarite. Lunedì poi tornerà il bel tempo, prima di nuovi temporali previsti al momento per Martedì 12 Marzo 2024.

