Grotta Perfetta, Gru di un cantiere crolla e schiaccia un’auto, colpito un palazzo

Paura e tensione questa mattina intorno alle 9:30 a Roma, in zona Grotta Perfetta, in via Giana Anguissola, dove una gru fissa da cantiere è improvvisamente crollata.

Il cedimento, avvenuto all’interno di un’area condominiale in costruzione, ha avuto conseguenze drammatiche, anche se per fortuna non ci sono stati feriti.

Una parte della gru è precipitata su un balcone al quinto piano di una palazzina di sei piani, mentre il braccio ha schiacciato un’auto parcheggiata nelle vicinanze, completamente distruggendola.

Le immagini dell’accaduto raccontano di un’auto ridotta a un ammasso di lamiere, testimoniando la violenza dell’impatto.

Vigili del Fuoco e forze dell’ordine sul posto

L’allarme è stato immediato, con l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, giunti con le squadre di Ostiense e dell’Eur.

Sul posto sono accorsi anche il capo turno provinciale e il funzionario di guardia, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area.

Per precauzione, tre famiglie residenti nella palazzina interessata sono state evacuate e tutta l’area è stata recintata per evitare ulteriori rischi.

La Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto è intervenuta per gestire la viabilità e avviare le indagini. I tecnici stanno ora cercando di capire le cause del crollo, che restano al momento ancora da accertare.

Quartiere sotto shock:

Mentre le famiglie evacuate attendono di poter rientrare in casa, il quartiere rimane sotto shock per l’accaduto, con molti residenti che si interrogano sulla sicurezza dei lavori in corso e sulle responsabilità dietro questo grave incidente.

