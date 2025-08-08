Grottaferrata, grosso incendio in un terreno privato: colonna di fumo nera visibile da Roma

Un impressionante rogo è esploso questa mattina, venerdì 8 agosto, intorno alle 9, in un’area privata tra via Bartolomeo Gosio e via Sant’Andrea, a Grottaferrata. Una densa e altissima colonna di fumo nero si è levata nel cielo, visibile da grande distanza, scatenando immediata paura e preoccupazione tra i residenti e nei comuni limitrofi.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto un terreno privato, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire con urgenza per circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che si propagasse alle abitazioni vicine. Sul posto, a supporto dei pompieri, sono arrivati anche la Polizia Locale e i Carabinieri, impegnati a regolare la viabilità e a garantire la sicurezza di chi vive nell’area interessata.

Il Sindaco Mirko Di Bernardo ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un costante contatto con le forze dell’ordine. A nome dell’Amministrazione ha voluto esprimere gratitudine per la rapidità e l’efficacia dell’intervento che ha limitato i danni.

Nel frattempo, in attesa di capire cosa abbia scatenato il rogo, le autorità hanno diffuso importanti indicazioni per tutelare la salute dei cittadini: porte e finestre vanno mantenute chiuse, per evitare che il fumo entri nelle abitazioni, mentre gli spostamenti dovrebbero essere ridotti allo stretto necessario. Inoltre, chi coltiva frutta e verdura in zona è invitato a lavare con cura i prodotti, per eliminare eventuali residui di fumo e cenere.

L’incendio, ancora non completamente domato, sarà oggetto di approfondite indagini non appena la situazione sarà messa in sicurezza. Al momento non si escludono ipotesi di natura accidentale o dolosa, e le autorità stanno valutando ogni possibile pista.

