Grottaferrata, la casa di riposo Domus Mitreo si difende: “Né costrizioni, né maltrattamenti sugli anziani”

La ‘Domus Mitreo’, struttura per anziani finita al centro di un’inchiesta dei Nas di Roma e della Procura di Velletri, ha risposto alle accuse attraverso il proprio legale, l’avvocato Claudio Borgiani.

Secondo il legale, alcune ricostruzioni riportate dagli articoli sarebbero «non corrispondenti al vero e gravemente lesive dell’immagine della casa di riposo e del personale».

Nel dettaglio, la difesa ha smentito categoricamente la presenza di violenze, percosse o condotte assimilabili a pratiche di tortura sugli ospiti.

Non verrebbero neppure confermate sedazioni arbitrarie o somministrazioni farmacologiche finalizzate all’immobilizzazione: «I trattamenti farmacologici – spiega Borgiani – sono stati effettuati esclusivamente su prescrizione medica, nel rispetto delle condizioni cliniche dei singoli pazienti e secondo protocolli sanitari in uso».

Per quanto riguarda l’uso di ausili e presidi di contenimento, l’avvocato sottolinea che sono stati impiegati «unicamente a tutela dell’incolumità degli ospiti, per prevenire cadute o traumi in presenza di patologie invalidanti o stati di particolare fragilità», e non come strumenti di coercizione.

Il legale conclude ricordando che, allo stato attuale, «non vi è alcun accertamento definitivo di responsabilità, essendo il procedimento penale in corso nella fase delle indagini preliminari».

