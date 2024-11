Fino al prossimo 25 aprile, gli spazi dell’Istituto VIVE (Sala Zanardelli al Vittoriano e Sala Regia a Palazzo Venezia) ospiteranno la mostra Guglielmo Marconi. Vedere l’invisibile, per celebrare il 150° anniversario della nascita del celebre inventore bolognese (Bologna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 luglio 1937).

L’esposizione – promossa dal Ministero della Cultura – è stata organizzata e realizzata da Cinecittà e Archivio Luce, con il patrocinio ed il contributo del Comitato Nazionale Marconi.150.

Come è noto, Marconi è considerato il padre del radiotelegrafo che rappresentò il punto di partenza per lo sviluppo di tutti i moderni sistemi di comunicazione senza fili.

Le sue geniali innovazioni in questo campo gli valsero nel 1909 il riconoscimento del premio Nobel per la fisica che condivise con il collega tedesco Carl Ferdinand Braun.

In particolare, la telegrafia senza fili ha avuto un impatto enorme sulla navigazione e sulla sicurezza marittima, come ci ricorda il caso emblematico del naufragio del Titanic, il transatlantico britannico che affondò durante il suo viaggio inaugurale, nella notte tra il 14 ed il 15 aprile del 1912, dopo la collisione con un iceberg.

In quell’occasione, la presenza a bordo del telegrafo senza fili contribuì a salvare 705 passeggeri che vennero soccorsi dal piroscafo Carpathia che si trovava a circa 60 miglia di distanza.

La mostra Guglielmo Marconi. Vedere l’invisibile ripercorre le principali tappe della vita privata e professionale del premio Nobel attraverso una vasta raccolta di materiale d’archivio (documenti, foto, reperti e filmati d’epoca) proveniente da celebri enti nazionali ed internazionali, tra cui: la Bodleian Libraries di Oxford, il MAECI – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Museo Storico della Comunicazione di Roma, l’Accademia dei Lincei, la Marina Militare, l’Esercito Italiano e l’Aeronautica Militare.

Il percorso espositivo – suddiviso in otto sezioni – è inoltre arricchito da una serie di installazioni interattive e multimediali.

QUANDO: fino al 25 aprile 2025;

DOVE: Istituto VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia (Sala Zanardelli e Sala Regia)

ORARI: dal lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:45);

CONTATTI: https://vive.cultura.gov.it/it

