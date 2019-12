Guida alle migliori feste di Capodanno a Roma 2020

La notte di San Silvestro è sempre la più affascinante dell’anno e, per questo, la si vuole trascorrere nel migliore dei modi.

C’è chi la programma mesi prima, chi all’ultimo secondo, l’importante è festeggiare l’anno che verrà rispettando una sola regola: divertirsi.

Roma offre feste ed eventi organizzati alla portata di tutti e, soprattutto, andando incontro alle più svariate esigenze. Cenoni, feste in discoteca, piazze, ville e castelli sono pronti ad ospitare chiunque voglia.

Vediamo qui di porre la nostra lente d’ingrandimento su tutti gli eventi che la capitale mette a disposizione.

Capodanno a Cinecittà

In occasione della notte più amata dell’anno, Cinecittà Studios apre le sue porte a tutti per una festa davvero singolare, in modo “Colossal“; da qui il nome dell’evento. Il luogo, facilmente raggiungibile tramite la linea A della metro, darà la possibilità di immergersi in un set che metterà in scena l’Antica Roma. Durante la serata, che sarà costituita da una cena spettacolo o un gran buffet e due sale con djset dove potersi scatenare, due saranno i fulcri dell’ambientazione: la basilica Aemilia e il Teatro 10. Il primo luogo sarà adibito alla cena e ad una sala con djset; quale luogo migliore per rappresentare il cuore dell’antica Roma. Nel Teatro 10 sarà possibile, invece, usufruire del gran buffet e del djset a tema house/commerciale. In entrambe le sale ci sarà il countdown per aspettare insieme la mezzanotte e, soprattutto, in entrambe le sale con djset ci sarà l’opportunità di servirsi dell’open bar, dalla mezzanotte alle tre circa.

Il programma Capodanno Cinecittà prevede vari tipi di cene e di gran buffet che si differenziano per il prezzo. La cena più costosa prende il nome di Platinum ed il tavolo viene riservato per tutta la notte, mentre nella cena Gold fino a mezzanotte. Per i gran buffet, si ha anche qui una differenza tra Platinum e Gold, la quale consiste nella zona divanetti che viene riservata fino a mezzanotte nel Teatro 10 a differenza del gran buffet Gold. L’ingresso in disco, invece, differenzia per l’orario d’entrata: entro le 23 si avrà l’occasione di brindare insieme; successivamente no e si potrà entrare dalle 00.30.

Cenoni a Roma

Capodanno a Roma 2020, al Ristorante Tipico

Un’altra versione di capodanno a Roma che prevede il cenone seguito dal divertimento della discoteca, lo offre il Ristorante Tipico a Ponte Milvio . Esso mette a disposizione vari menu, i quali si differenziano nel costo, in una location elegante e raffinata. Successivamente, si potrà accedere alla discoteca Eden Club in modo del tutto gratuito. Il luogo è davvero incantevole, in quanto il ristorante in questione è posto nella delicata riserva naturale di Monte Mario.

Un’altra versione di capodanno a Roma che prevede il cenone seguito dal divertimento della discoteca, lo offre il Ristorante Tipico a . Esso mette a disposizione vari menu, i quali si differenziano nel costo, in una location elegante e raffinata. Successivamente, si potrà accedere alla discoteca Eden Club in modo del tutto gratuito. Il luogo è davvero incantevole, in quanto il ristorante in questione è posto nella delicata riserva naturale di Monte Mario. Capodanno Voice Restaurant

Il capodanno 2020 a Roma si potrà trascorrere in modalità cenone con piano bar e dj set anche presso il Voice Restaurant. Un locale in cui il mangiar bene si mischia al divertirsi e cantare insieme. In zona Eur .

Il capodanno 2020 a Roma si potrà trascorrere in modalità cenone con piano bar e dj set anche presso il Voice Restaurant. Un locale in cui il mangiar bene si mischia al divertirsi e cantare insieme. In zona . Capodanno a Roma 2020 in via del Corso

Il cibo fa bene al corpo e all’anima se viene unito ad una buona compagnia e ad un’adeguata location. Al Ristorante Coso , questo sarà possibile se deciderai di trascorrere capodanno 2020 a Roma. Nel cuore della capitale, ti sarà fornito un menu a base di pesce e vino ad una modica ed onesta cifra.

Il cibo fa bene al corpo e all’anima se viene unito ad una buona compagnia e ad un’adeguata location. Al , questo sarà possibile se deciderai di trascorrere capodanno 2020 a Roma. Nel cuore della capitale, ti sarà fornito un menu a base di pesce e vino ad una modica ed onesta cifra. Capodanno 2020 a Roma, presso il ristorante Geco

In zona Eur , sarà possibile trascorrere una bellissima e conviviale notte di San Silvestro. La ricca cena, comprensiva di brindisi, dolci natalizi e l’immancabile cotechino con le lenticchie, sarà incorniciato in una location dove a farla da padrona sarà la musica dal vivo .

In , sarà possibile trascorrere una bellissima e conviviale notte di San Silvestro. La ricca cena, comprensiva di brindisi, dolci natalizi e l’immancabile cotechino con le lenticchie, sarà incorniciato in una location dove a farla da padrona sarà la . Capodanno a Roma, Eur City

Presso un circolo molto noto a Roma sud , è possibile coniugare una moderna location, immersa in un grande spazio verde, ad un’elegante cena.

Il circolo è costituito da un grande parcheggio pronto ad accogliere chiunque voglia trascorrere qui la notte più attesa dell’anno. Il tutto allietato da un piano bar; e dopo il brindisi? Tutti in discoteca.

Presso un circolo molto noto a , è possibile coniugare una moderna location, immersa in un grande spazio verde, ad un’elegante cena. Il circolo è costituito da un pronto ad accogliere chiunque voglia trascorrere qui la notte più attesa dell’anno. Il tutto allietato da un piano bar; e dopo il brindisi? Tutti in discoteca. Capodanno a Roma, Ristorante Hespresso

Degna per un cenone all’insegna dell’eleganza è l’ambientazione che offre il ristorante Hespresso. Sarà un capodanno 2020 emozionante e suggestivo per la prelibatezza del menu, ricco di prodotti solo di prima qualità. Il locale poi è arredato con uno stile raffinato, tanto da avere un secondo piano, la cosiddetta “Balconata Panoramica”, dove la cena ha un costo maggiore. Un’ottima scelta per gustarsi, nel vero senso, l’attesa dell’anno nuovo.

Capodanno in Hotel

Capodanno 2020, Victoria Spa

Per una notte di San Silvestro, particolare, una scelta potrebbe ricadere sull’hotel Victoria Regeneration Spa, presso Ostia . La struttura mette a disposizione un veglione al centro benessere; esso costituito da un celebre cenone e da momenti di relax. Si può scegliere di partecipare alla cena buffet con accesso, successivo, alla Spa e brindisi di mezzanotte con champagne; oppure accedere alla struttura solamente dopo la cena, intorno alle 23 e, in questo caso, si utilizza esclusivamente la Spa per una notte all’insegna del benessere e del relax, lontano da ogni frastuono.

Per una notte di San Silvestro, particolare, una scelta potrebbe ricadere sull’hotel Victoria . La struttura mette a disposizione un veglione al centro benessere; esso costituito da un celebre cenone e da momenti di relax. Si può scegliere di partecipare alla cena buffet con accesso, successivo, alla Spa e brindisi di mezzanotte con champagne; oppure accedere alla struttura solamente dopo la cena, intorno alle 23 e, in questo caso, si utilizza esclusivamente la Spa per una notte all’insegna del benessere e del relax, lontano da ogni frastuono. Capodanno a Roma 2020, Hotel Sheraton

La struttura dell’Hotel Sheraton, situato nel quartiere Eur offre la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una festa a numero chiuso. Il party è composto dalla scelta di una cena di gala oppure una cena buffet, con successivo djset che farà compagnia fino all’alba.

La struttura dell’Hotel Sheraton, situato nel quartiere Eur offre la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una festa a numero chiuso. Il party è composto dalla scelta di una oppure una cena buffet, con successivo djset che farà compagnia fino all’alba. Capodanno a Roma, Parco de Medici

Presso questa lussuosa ed elegante location, caratterizzata dallo stile inconfondibile e suggestivo, si può aspettare la mezzanotte e festeggiare la notte di San Silvestro. La struttura è così affascinante da essere immersa in un ampio campo da golf e laghetti che si affacciano sulle vetrate delle sale dove è possibile partecipare al cenone. La presenza del camino, poi, da quel tocco in più che caratterizza il natale dei sogni. Il programma prevde una cena servita e un brindisi di mezzanotte, seguito da un dj set e dalla possibilità di pernottare in una delle raffinate stanze dell’hotel.

Capodanno su quattro ruote

C’è chi non vuole trascorrere la notte di capodanno in albergo oppure cenando, per tutta sera, e sceglie un’alternativa degna di nota. Per una notte scoppiettante e tutta particolare, è possibile noleggiare una limousine e avere la possibilità di fare un tour di tutta la città e scegliere in quale discoteca fermarsi. Il noleggio può essere scelto per due ore oppure dalle 01:30 per un’oretta, ad un prezzo minore.

Capodanno a Roma, in limobus.

Un’emozionante notte di capodanno la si potrà trascorrere in un limobus. Esso è composto da venti posti ed è arredato all’interno come una normale limousine, dotata di frigo, impianto audio e schermo LCD. Al suo interno, dunque, potrai scegliere tra tre opzioni: aperitivo, cena, o disco e divertirti come fossi in discoteca.

Capodanno in discoteca

Se si sceglie di scatenarsi e di ballare tutta la notte, il Capodanno è la festa per eccellenza. Tantissimi sono gli eventi a cui è possibile partecipare.

Una delle discoteche più ambite di Roma: Eden Club, offre la possibilità di scatenarsi tutta la notte con musica house commerciale. Anche la moderna e glamour discoteca Jolie, nel cuore della capitale, permette ai ragazzi di divertirsi nella notte più bella dell’anno, vecchio e nuovo. Il divertimento è assicurato anche presso la discoteca Peach Club, situata nel quartiere Ostiense.

Capodanno 2020 a Roma, Salone delle Fontane

Roma pensa a tutti, anche a coloro i quali non piace divertirsi in discoteche con della musica commerciale. Ebbene, il Salone delle Fontane offre la possibilità di aspettare il nuovo anno a tutti gli amanti della musica techno, in un vero e proprio festival.

Non è l’unica location. Il festival che prende il nome di Cosmo è ambientato anche in altri luoghi: Spazio Novecento e Palazzo dei Congressi.

Capodanno per i più piccoli: Giolitti Eur.

Capodanno 2020 a Roma, Non si dimentichino che anche i più piccoli adorano stare in compagnia e, che, i genitori sperano di passare una notte divertendosi, senza preoccupazioni.

Il locale Giolitti Eur è ideale per questo. Da un lato ci saranno gli adulti, che potranno goderni la notte esclusiva di San Silvestro; in un’altra sala, invece, ci saranno i bambini con l’animazione.

Un capodanno pensato per tutti e per soddisfare tutte le esigenze.