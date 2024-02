Guida pericolosa sul monopattino: 22enne minaccia e aggredisce gli agenti

Trovato privo di documenti, ha rifiutato di declinare le sue generalità inveendo contro gli agenti, sia fisicamente che verbalmente, per sottrarsi ai controlli, il ragazzo di 22 anni arrestato dai motociclisti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia di Roma Capitale.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri Giovedì 15 Febbraio 2024 in Via Tuscolana, quando durante un posto di controllo, gli agenti hanno notato una condotta anomala del 22enne, che si trovava a bordo di un monopattino: una volta fermato, fin da subito ha mostrato atteggiamenti aggressivi, minacciando gli operanti e cercando di colpirli al volto.

Trovato anche in possesso di un coltello multiuso, il ragazzo è stato condotto presso gli uffici di piazza di Cinecittà per gli accertamenti di rito e tratto in arresto: dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltreché per rifiuto di declinare le proprie generalità.

