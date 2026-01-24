Guidonia punta sulla mobilità sostenibile: via libera alla ciclovia tra le due stazioni ferroviarie

Non solo automobili, ma anche biciclette come mezzo quotidiano per spostarsi tra i quartieri e raggiungere il treno. È questo l’obiettivo del progetto approvato dal Ministero che prevede la realizzazione di una nuova bretella ciclabile tra la stazione di Guidonia Centro e il futuro scalo ferroviario di Colle Fiorito, attualmente in fase di costruzione.

L’intervento punta a offrire un collegamento sicuro e diretto per i pendolari, favorendo l’integrazione tra mobilità dolce e trasporto su ferro e contribuendo a ridurre il traffico veicolare sulle strade locali.

Un progetto pronto per il finanziamento

Il via libera ministeriale è arrivato grazie al lavoro tecnico svolto dagli uffici comunali, che hanno presentato un progetto completo e immediatamente cantierabile.

Il coordinamento è stato seguito dall’assessore all’Urbanistica Paolo Ruggeri insieme al dirigente Paolo Caracciolo, che hanno curato la predisposizione degli atti necessari per accedere ai fondi.

La ciclabile non sarà un semplice percorso isolato, ma un’infrastruttura pensata per dialogare con il sistema ferroviario, con particolare attenzione alla sicurezza e alla funzionalità per i viaggiatori.

Sono infatti previste soluzioni per agevolare l’uso combinato di bici e treno, come spazi di sosta protetti in prossimità delle stazioni.

Il commento del sindaco

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mauro Lombardo, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento per la città.

«Questo progetto – ha dichiarato – favorisce l’integrazione tra trasporto su rotaia e mobilità dolce, offrendo un’alternativa sicura ed efficiente per gli spostamenti quotidiani. Ringrazio il Ministero per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio».

