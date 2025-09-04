“Hai una sigaretta?” e le ruba la collanina: ladro fermato tra le vie della movida a Trastevere

La notte di Trastevere, tra piazza Trilussa e ponte Sisto, si è trasformata in pochi istanti in un parapiglia da film.

Una giovane ucraina, in mezzo alla folla della movida, è stata avvicinata da un coetaneo con una scusa banale: “Hai una sigaretta?”. In realtà, dietro quel gesto, si nascondeva un piano preciso.

In un attimo il ragazzo le ha strappato la collanina dal collo e si è dato alla fuga, correndo tra la folla di ragazzi che affollavano la piazza.

Le urla disperate della vittima hanno attirato decine di sguardi e, soprattutto, l’attenzione dei Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, presenti in zona proprio per prevenire episodi di microcriminalità.

È scattato così l’inseguimento nelle vie della movida, tra motorini parcheggiati e tavolini dei locali ancora pieni. La corsa del ladro, però, si è interrotta in via Arenula, dove i militari lo hanno raggiunto e bloccato.

Il giovane, un 19enne tunisino, è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo. Per la ragazza, tanta paura e un finale che, grazie alla prontezza dei carabinieri, non ha avuto ulteriori conseguenze.

