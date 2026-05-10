Hantavirus, i quattro passeggeri transitati a Roma: «Stanno bene, nessun rischio pandemia»

Dopo la morte di una passeggera sudafricana colpita da Hantavirus durante un volo KLM partito da Johannesburg e diretto ad Amsterdam con scalo nella Capitale, il Ministero della Salute prova a rassicurare sull’evoluzione della vicenda.

L’episodio ha comunque fatto scattare i protocolli sanitari internazionali e avviato un’attività di sorveglianza nei confronti di alcune persone che avevano condiviso parte del viaggio con la donna.

Il monitoraggio riguarda quattro passeggeri rintracciati dalle autorità sanitarie italiane dopo la segnalazione arrivata dai Paesi Bassi. Nessuno risiede nel Lazio, ma il loro passaggio da Roma ha attivato la rete di controllo coordinata dal Ministero della Salute.

Si tratta di un uomo residente nel Napoletano, una donna di Firenze, un marinaio originario di Reggio Calabria e di un cittadino sudafricano attualmente in isolamento precauzionale a Padova.

Secondo quanto riferito dalle Asl competenti, tutte le persone coinvolte sono in buone condizioni e non presentano sintomi compatibili con l’infezione. I nominativi sono stati trasmessi sabato mattina alle Regioni interessate per consentire l’avvio della sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli.

A chiarire il quadro del rischio è stata la responsabile del Dipartimento di Prevenzione Mara Campitiello, che ha escluso qualsiasi scenario assimilabile a quello vissuto durante la pandemia da Covid-19.

«Non esiste il rischio di una nuova emergenza pandemica – ha spiegato – perché l’Hantavirus si trasmette prevalentemente attraverso il contatto con escrezioni di roditori e solo raramente da persona a persona».

L’attenzione resta comunque alta a causa della pericolosità del virus e del suo periodo di incubazione, che impone controlli prolungati sui contatti stretti della vittima.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentita male durante il tragitto verso Amsterdam. Da quel momento è partita la collaborazione tra le autorità sanitarie olandesi e quelle italiane, con la condivisione immediata delle liste dei passeggeri e l’attivazione delle procedure di sicurezza previste a livello europeo.

Dal Ministero guidato da Orazio Schillaci fanno sapere che la situazione è sotto controllo e che il monitoraggio continuerà fino al termine del periodo di osservazione sanitaria previsto.

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