Hariclea Darclee “L’Usignolo dei Carpazi”

Martedì 17 ottobre 2023, la città di Milano, per il progetto “Milano è memoria”, dedicherà su proposta del Centro Culturale italo-romeno, una targa che commemorerà il grande soprano romeno Hariclea Darclée (Brăila 1860 – Bucarest 1939).

E non poteva essere che Milano a celebrare così solennemente la soprano dal momento che visse per un ventennio in questa città e che fu il Teatro alla Scala a contribuire alla sua celebrità in tutto il mondo.

La targa per “L’Usignolo dei Carpazi” ,verrà solennemente apposta alla presenza delle autorità italiane e romene in Via Cernaia 2, proprio dove sorgeva l’abitazione nella quale l’artista visse per tanti anni.

Sarà questo l’omaggio di Milano ad uno dei più grandi artisti della Romania che dominò sulla scena operistica mondiale tra la fine dell’800 e i primi del ‘900.

Il grande soprano si impose anche sui palcoscenici di Parigi, Berlino, Firenze, Roma, Buenos Aires, Lisbona, Monte Carlo, New York o Mosca e si narra che tappeti di fiori venivano stesi all’uscita dei teatri dove si era appena esibita.

La cerimonia sarà seguita da altri eventi evocativi a Milano e anche in Romania dove a Braila si svolgerà un concorso a lei intitolato.

Noi a Roma, da queste colonne, rendiamo omaggio ad Hariclea Darclee ricordando che quella che per tre decenni fu la Primadonna più celebre del panorama del teatro lirico mondiale, proprio a Roma, nel Teatro Costanzi oggi Teatro dell’Opera, il 14 gennaio del 1900, decretò il grande successo dell’opera Tosca di Giacomo Puccini, impersonando il ruolo di Floria Tosca nella prima rappresentazione assoluta dell’opera, molto cara ancora oggi ai romani perché ambientata a Roma e tra i luoghi più rappresentativi e romantici della città.

Morì, come spesso accade ai Grandi, in solitudine e povertà a Bucarest nel 1939.

Ringraziamo doamna Gianina Andrei di Romani di Viterbo per averci ispirato.