Cena dei “camminatori del parco” confermata e tavolo prenotato alle 20,00, venerdì 12 maggio 2023, presso la “Pizzeria Zero Punto Zero” in Viale Giorgio Morandi 81 a Tor Sapienza, Roma.

Tra fine mese di aprile ed inizio maggio è partito il passaparola, a mezzo chat. Antonio e Franco Cassano hanno organizzato la rimpatriata dei camminatori, per un sogno da realizzare nell’immediato e riproporlo anche nel futuro.

Facciamo un passo indietro, bisogna partire dall’articolo/intervista di Abitare A del 19 febbraio 2023, questo il link per chi ha voglia di rileggerlo : https://abitarearoma.it/seguendo-i-camminatori-del-parco-palatucci/

Tra le tante domande e le risposte nell’intervista ad Antonio Cassano, ne avevamo fatto una, che riportiamo:

Ci racconti “un sogno” di ieri o di oggi, nelle passeggiate in solitario o in compagnia?

Antonio rispose:

“sogni nella camminata non ne ho, forse più che un sogno avrei un desiderio, Il desiderio di rivivere quei gruppi numerosi di camminatori che si ritrovavano, specialmente, il sabato e la domenica e di cui ne è rimasta una esigua quantità. Vuoi per un motivo, vuoi per un altro, molti camminatori si son persi strada facendo.

Non riuscendo a riunirci, per vari motivi, sulle stradine sterrate del parco, questa sera ci siamo riuniti in pizzeria. A breve altro appuntamento, non mancate.