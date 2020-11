I funerali di Stefano D’Orazio

Un corteo che è partito nel primo pomeriggio di lunedì 9 novembre 2020 da piazza del Campidoglio, passando per via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, piazza di Spagna e via del Babuino, scortato dai motociclisti della Polizia locale di Roma Capitale ha reso omaggio a Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso venerdì scorso, i cui funerali si sono tenuti poco dopo presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

La Sindaca di Roma Virginia Raggi, a nome dell’intera città, ha espresso profonda tristezza per la perdita del musicista romano e grande vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore.

L’Amministrazione capitolina, in accordo con i familiari dell’artista, sta collaborando attivamente all’organizzazione della cerimonia che si terrà in forma privata nel rispetto delle misure anti Covid.