I Gordiani e la loro epopea di nuovo sul suolo della loro antica dimora

Nel pomeriggio del 4 luglio 2019, grazie al contributo di G Motors e di Osteria degli Umbertini, è stato ripresentato per la terza volta lo spettacolo che narra e rievoca le vicende storiche della imperiale famiglia dei Gordiani.

Anche in questa occasione la rievocazione è stata patrocinata dal Municipio V di Roma Capitale, ha visto la collaborazione tra CTM (Centro Teatrale Municipale), l’Associazione Ades, Aurosa Onlus, Ars Historia Romana ed ha potuto godere del contributo della Sovrintendenza Capitolina e dell’I.C Viale della Venezia Giulia.

Non c’è due senza tre! È questa volta il tre, la terza volta che la performance rievocativa è stata rappresentata è stata il coronamento e il meritato tributo di un intero quartiere: numeroso, appassionato, partecipe il pubblico che ha assistito alla rappresentazione; molti per la prima volta ma anche molti per la seconda se non addirittura terza volta; tutti coinvolti ed orgogliosi nel partecipare ad un frammento di storia di Roma che vede il V Municipio ed il Parco Archeologico di Villa Gordiani protagonisti.

Il corteo imperiale che da lontano, con un crescendo di musica si avvicina, l’incedere fiero e marziale dei soldati, la musica che enfatizza il momento, i resti di quelli che furono splendidi palazzi imperiali a fare da quinta proscenica, la vicenda storica è nota, ma l’emozione rinnovata è sempre avvolgente.

I bambini seduti per terra in prima fila, attenti e coinvolti, gli anziani orgogliosi di vedere rendere omaggio ad una parte del loro quartiere, il pubblico tutto reso protagonista dalla magnifica mesa in scena.

A sentire Daniela Eritrei (autrice dei testi e regista del tutto), forse si potrebbe migliorare ancora, ma si sa gli autori/registi, quando sono professionisti di altissimo livello, innamorati ed appassionati nella loro professione non sono mai completamente soddisfatti (!).

A sentire le voci delle persone presenti è stato tutto magnifico, romano, storico, compreso qualche imprevisto fonico (ma si sa, in una grande villa imperiale, in un parco archeologico nel tardo pomeriggio qualche interferenza sulle radiofrequenze dei microfoni sono accidenti passeggeri).

Ancora una volta va espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con il loro sforzo a valorizzare un’importante parte della storia millenaria di Roma, una parte che ha visto la villa appartenuta alla dinastia degli Imperatori Gordiani diventare protagonista di quella grande storia!

Ancora una volta si è realizzato un magnifico esempio di valorizzazione del territorio, coinv9lgendo e rendendo protagonisti tutti: attori, tecnici, pubblico e Roma!