I martedì letterari di marzo 2019 presso il circolo culturale La Traccia

Continuano i martedì letterari presso il circolo culturale La Traccia, in via Tor de’ Schiavi 222, a cura dell’Associazione Polvere di Stelle.

Gli appuntamenti di marzo 2019

1) Martedì 5: Vita ed Opere di Gioacchino Rossini: il grande compositore pesarese (nato il 29 febbraio 1792,morto a Passy il 13 novembre 1868) definito da Giuseppe Mazzini “Titano di potenza e d’audacia”, relatrice l’attrice Loredana Martinez.

2) Martedì 12: ” Le idi di Marzo “, torna a grande richiesta la commemorazione di un fatto che ha segnato profondamente la storia occidentale: l’omicidio di Giulio Cesare il 15 marzo dell’anno 44 a.C. Relatore il professor Michele Beatrice.

3) Martedì 19: Federico Ruggero Costantino di Hohenstaufen, che, incoronato nel 1215 ad Aquisgrana come Imperatore del Sacro Romano Impero, più comunemente è conosciuto come Federico Secondo di Svevia. Relatore il professor Antonio Perelli.

4) Martedì 26: Le tre anime che albergano in via Tor de’ Schiavi 222 (La Traccia, Polvere di stelle e L’Officina delle Arti di Centocelle) hanno pensato di onorare la giornata mondiale del teatro (27 marzo), invitando le 93 compagnie UILT LAZIO a presentare piccoli sketch per un tempo ovviamente molto limitato. A mezzanotte spumante per festeggiare.

Tutti i lunedì (4, 11, 18, 25 marzo) dalle ore 20e30′ fino alle 22e30′ sono dedicati alle lezioni della scuola di teatro “l’Officina delle Arti di Centocelle”. Ad insegnare l’arte del teatro sono l’attrice Loredana Martinez ed il professor Antonio Perelli

Un appuntamento imperdibile è quello di venerdì 22 marzo ” Quadro Romano: Me so’ sognato d’esse’ un Re de Roma “, un musical con Gianni De Angelis, e Luigi Martelli, cantanti Domenica Proietti e Manuel Rinaldi, accompagnamento musicale Maestro Maurizio Marcilli , regia ed allestimento Ermanno Gioacchini.

Sabato 23 marzo tutti quanti al mercato Primavera in viale della Primavera al box 42 della famiglia Macchiagodena. Fabrizio offrirà un aperitivo alle ore 11; ad accogliervi ci saranno il professor Antonio Perelli ed Henos Palmisano con un mini spettacolo: vino, cibo, poesie e buonumore.

Info: 3405735408 (Henos)

H. P.