I nuovi appuntamenti per ROMARAMA fino al 16 agosto 2020

Questi alcuni dei nuovi appuntamenti di Romarama, fino al 16 agosto 2020 , mentre sul sito www.romarama.it il dettaglio delle iniziative e sul canale social @culturaaroma gli aggiornamenti quotidiani.

Torna l’appuntamento estivo con Village Celimontana, il Jazz Club all’aperto a cura di Jazz Village Roma, che ogni sera fino al 31 ottobre vedrà musicisti italiani ed internazionali esibirsi dal vivo nella splendida villa sul colle Celio. Tra le proposte di questa settimana: la band Pepper & the Jellies ( 12 agosto ), Michael Supnick & the Sweetwater Jazz Band ( 13 agosto ), Emanuele Urso & il Sestetto Swing di Roma ( 14 agosto ), Lino Patruno Jazz Show ( 15 agosto ), Dr Jazz & Dirty Bucks Swing Band ( 16 agosto ). Ogni martedì oltre alla musica anche lezioni di ballo per principianti per muovere i primi passi di Charleston e di Tip Tap.

Nell’incantevole Borgo di Ostia Antica sarà grande festa con la quarta edizione di Ferragostia Antica a cura dell’Associazione Affabulazione. Tante le iniziative nel weekend con musica, spettacoli, video installazioni e circo-teatro ( 14, 15 e 16 agosto ) e a inizio settimana con le visite guidate performative per approfondire la storia del Borgo ( 11 agosto ) e del parco archeologico ( 12 e 13 agosto ).

Al MACRO un innovativo progetto artistico ideato da Luca Lo Pinto che racconta sia un andare oltre i canonici spazi espositivi che un esperimento di partecipazione collettiva. Da domenica 16 a martedì 25 agosto , nel tratto di cielo che va da Anzio a Ladispoli, i cittadini potranno ammirare Tracce/Traces dell’artista concettuale Lawrence Weiner che riprodurrà in cielo, come banner aerei, dieci parole (ogni giorno una diversa) scelte tra quelle inserite nel suo libro d’artista curato nel 1970 da Germano Celant. Il progetto vuole essere al contempo un omaggio al critico e curatore d’arte, scomparso di recente, e un esperimento che ridefinisce lo spazio pubblico andando direttamente incontro ai cittadini, nel luogo più frequentato durante l’estate.

Entrano nel vivo le programmazioni delle manifestazioni vincitrici dei bandi EUREKA!ROMA 2020-2021-2022 ed ESTATE ROMANA 2020-2021-2022. Nell’area esterna del Teatro India, il festival AltraVisione, a cura di Luci e Ombre, prosegue il viaggio nella storia del cinema con le proiezioni di La voglia matta di Luciano Salce ( 12 agosto ), Love in the afternoon di Billy Wilder ( 13 agosto ), Il lungo addio di Robert Altman e Spaceballs di Mel Brooks (entrambi il 15 agosto) . Sul grande schermo dell’Arena Garbatella, in piazza Benedetto Brin, la programmazione settimanale a cura di Olivud srl proporrà i grandi film delle recenti stagioni cinematografiche, come gli italiani Gli anni più belli ( 12 agosto ), Il traditore ( 13 agosto ) e Figli ( 15 agosto ) oltre a L’ufficiale e la spia di Roman Polanski ( 14 agosto ), Rocketman ( 11 agosto ) e Jojo Rabbit ( 16 agosto ). Nella nuova settimana del CineVillage Parco Talenti organizzato da Agis Lazio, da non perdere il 12 agosto l’incontro con Phaim Bhuiyan, giovane regista del film Bangla, e il 16 agosto l’anteprima del film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano nel ruolo di Antonio Ligabue.

Teatro e cinema allieteranno le serate estive all’aperto a Villa Borghese. Al Globe Theatre, il teatro elisabettiano diretto da Gigi Proietti, proseguono fino al 23 agosto , da giovedì a domenica, le repliche del Sogno di una notte di mezza estate, mentre nel vicino Teatro all’aperto Ettore Scola, la Casa del Cinema propone per Caleidoscopio due serate in compagnia dei film di Ferzan Ozpetek, La finestra di fronte ( 13 agosto ) e Cuore sacro ( 14 agosto ), e una serata omaggio a Fellini con La dolce vita ( 11 agosto ) e il Ferragosto all’insegna dei grandi film d’opera con la Tosca di Puccini.

A Circo Massimo ultime repliche de Il barbiere di Siviglia ( 11 e 13 agosto ) e lo spettacolo conclusivo de La vedova allegra ( 12 agosto ). Nelle stesse serate degli spettacoli, nella vicina area archeologica i visitatori potranno rivivere i fasti dell’antico Circo grazie alla visita immersiva in realtà aumentata e virtuale di Circo Maximo Experience (fino al 13 agosto).

Al Mattatoio sia la mostra di Andrea Galvani La sottigliezza delle cose elevate a cura di Angel Moya Garcia, che – ancora per un’ultima settimana ( fino al 16 agosto ) – l’installazione Thirst dell’artista Voldemārs Johansons. Al Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale in mostra Tra Munari e Rodari.

Ampia la scelta delle esposizioni in corso nei Musei Civici tra le quali Per Gioco. La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina nel Museo di Roma a Palazzo Braschi, Il tempo di Caravaggio. Capolavori della collezione di Roberto Longhi nei Musei Capitolini e C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis. Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi è visibile al pubblico il video con le fotografie delle opere, i poetry-concept e i video-reading inviate dal “popolo dell’arte” al contest #DomaniInArte. Per i nuovi appuntamenti di aMICi, l’iniziativa dedicata ai possessori della MIC card, si segnala la visita alla Centrale Montemartini ( 13 agosto ). Proseguono le visite serali nell’area archeologica dei Fori Imperiali – dal Foro di Traiano al Foro di Cesare – con inizio del percorso nei sotterranei di Palazzo Valentini, dove è visibile un filmato, a cura di Piero Angela, che ricostruisce in modo virtuale la Colonna Traiana.

Per tutto agosto, infine, rimangono aperte e a disposizione dei cittadini le biblioteche comunali Giovenale (Municipio IV), Raffaello (Municipio VIII), Elsa Morante (Municipio X) e Franco Basaglia (Municipio XIV), mentre tutte le altre biblioteche del sistema si alterneranno nelle chiusure estive per offrire i servizi di prestito e restituzione su appuntamento.