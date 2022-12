I quattro cori natalizi del Centro Studi Atelier Centodue

Siamo ormai a dicembre e il Centro Studi Atelier Centodue si prepara per festeggiare il Natale. Le sale della Scuola di Musica sono piene di addobbi natalizi, c’è anche un piccolo alberello in ogni stanza ma soprattutto i 4 Cori dell’Associazione, diretti dal M° Paula Gallardo, ripassano i canti natalizi per la carrellata di concerti che li vedrà protagonisti:

DOMENICA 4 DICEMBRE ALLE 19.00 nella Chiesa di San Felice da Cantalice a Centocelle si terrà il Concerto di Natale dove si esibiranno il Coro dei 102 (coro di bambini) , il Coro Voci D’Oro (coro di adolescenti), il Nuovo Coro Popolare e il Coroincanto Vocifemminili Senzaconfini, le due formazioni femminili.

La grande sorpresa di quest’anno saranno i piccolissimi (dai 2 ai 5 anni) nuovi coristi che in questo concerto canteranno per la prima volta nel Coro dei 102, e saranno accompagnati dai loro parenti, per costituire la formazione che tanto piace a tutti noi: il “Coro FAMIGLIA dei 102” Il repertorio sarà costituito prevalentemente da canti nelle lingue di tutto il mondo per promuovere alla pace, la fratellanza e l’amicizia tra i popoli e concluderà con alcuni numeri della famosa “Misa Criolla”, la messa creola scritta dal compositore argentino Ariel Ramìrez, con la partecipazione della cantante Monserrat Olavarrìa Balmaceda, Francisco J. Echeverri alla chitarra e charango e Constanza Staniscia al pianoforte. (La Misa Criolla in versione integrale verrà replicata l’8 gennaio alla Chiesa S. Maria degli Angeli durante la messa delle ore 10.00) Il concerto sarà di beneficenza a favore dell’Ostello “Casa San Felice” della Parrocchia dove risiedono delle famiglie ucraine.

SABATO 10 DICEMBRE ALLE ORE 11 nel Parco C6 di Labaro-Prima Porta, il Nuovo Coro Popolare insieme al Coroincanto parteciperanno alla rassegna organizzata dal XV Municipio, “15 alberi per il Municipio XV, Il Municipio se la canta”.

SABATO 17 DICEMBRE ALLE ORE 16.00 a Tor Sapienza nel cortile della Scuola Gesmundo, i cori Voci D’Oro e Coroincanto apriranno la manifestazione Street Choir Festival 2022 per Telethon.

MERCOLEDì 21 DICEMBRE ALLE ORE 20.00 i bambini del Coro dei 102 parteciperanno al Concerto di Natale 2022 al Teatro “Atlantico Live” di V.le dell’Oceano Atlantico insieme ad al tri cori e tanti artisti invitati. Buon divertimento, buona musica e buon Natale a tutti