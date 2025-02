I trattori tornano a Roma: sabato nuova protesta, poi maxi corteo a marzo

Dopo le manifestazioni che avevano paralizzato la Capitale lo scorso febbraio, gli agricoltori sono pronti a tornare in strada con una nuova, imponente protesta. Domani, sabato 8 febbraio, decine di trattori partiranno da Torrimpietra per raggiungere piazza Irnerio, in un corteo che potrebbe mandare in tilt il traffico cittadino.

Ma il vero banco di prova sarà il 5 marzo, quando il “Movimento dei trattori” ha organizzato una mobilitazione nazionale che porterà gli agricoltori in piazza del Campidoglio.

La rabbia degli agricoltori: “Ci stanno distruggendo”

I motivi della protesta restano gli stessi di un anno fa. Secondo Salvatore Fais, fondatore del gruppo ‘Agricoltori Italiani’, le promesse del governo sono rimaste lettera morta. “Siamo schiacciati dalla burocrazia e dai costi di produzione sempre più alti, mentre le multinazionali continuano a fare il bello e il cattivo tempo. Nessun aiuto per chi coltiva il grano, nessuna soluzione per i danni delle alluvioni”, denuncia Fais.

Oltre all’Unione Europea, ora anche il governo Meloni è nel mirino dei lavoratori del settore primario. In particolare, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è accusato di non aver dato risposte concrete alle richieste degli agricoltori, che continuano a chiedere il riconoscimento dello stato di crisi, il blocco delle importazioni per contrastare la concorrenza sleale e una moratoria su mutui e prestiti.

Proteste senza freni: autostrade nel caos e rischio sanzioni

Nel frattempo, la tensione continua a salire. Da fine gennaio, circa 300 agricoltori presidiano il casello di Orte, rallentando il traffico sull’A1 in segno di protesta.

Un’azione che potrebbe costare caro: il nuovo ddl Sicurezza, pensato per reprimere i blocchi stradali degli attivisti climatici, ora rischia di trasformarsi in una trappola anche per gli agricoltori, con conseguenze penali pesanti per chi blocca le vie di comunicazione.

Ma i trattori non saranno gli unici a scendere in strada. Il 17 febbraio si uniranno alla protesta anche i camionisti dei tir, decisi a contestare le politiche economiche del governo. Una nuova ondata di mobilitazioni che promette di mettere a dura prova Roma e le sue istituzioni.

