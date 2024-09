Sono stati proclamati oggi i vincitori del Christmas Contest 2024, il concorso canoro che celebra il talento giovanile e i valori del Natale promosso dalla Fondazione Cultura per l’Educazione con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, e organizzato da Prime Promotions.

Il Christmas Contest, riservato ad artisti fra i 16 e i 35 anni e aperto a brani di tutti i generi musicali, purché inediti, ha tagliato quest’anno il traguardo delle quattro edizioni, accreditandosi sempre di più a livello internazionale, con decine di brani arrivati da artisti di tutta Europa.

Dopo una finale emozionante svoltasi ieri sera presso il Forum Theatre di Roma, sono stati assegnati i seguenti premi:

Miglior Testo: Masala-Foresta (Italia)

Miglior Musica: Saule Tamulionyte (Lituania)

Miglior Interpretazione: Eva Maria Nicolescu (Romania)

Questi tre giovani artisti avranno l’onore di esibirsi sul palco della XXXII edizione del Concerto di Natale, che si terrà il 14 dicembre presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma. Sul prestigioso palcoscenico condivideranno la scena con artisti di calibro nazionale e internazionale, contribuendo con il loro talento alla diffusione dei valori di pace, amore e speranza propri del periodo natalizio.

Sono stati inoltre assegnati 2 premi speciali a Eleonora Alì (Italia) per la presenza scenica e a Stefania Radu (Romania) per la padronanza tecnica. La finale del Christmas Contest andrà in onda a dicembre su RTV San Marino, confermando ancora una volta la volontà della Repubblica di San Marino di affiancare e sostenere questo evento dedicato ai giovani talenti musicali.

La giuria del Christmas Contest che ha decretato i vincitori, è composta da Mons. Davide Milani (Segretario Generale della Fondazione Pontificia Cultura per l’Educazione), Silvia Notargiacomo (conduttrice radiofonica), M° Adriano Pennino (Direttore d’orchestra), Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali della Repubblica di San Marino) e Dario Salvatori (critico musicale).

IL SALUTO DI PAPA FRANCESCO AI PARTECIPANTI DEL CHRISTMAS CONTEST

Udienza ai partecipanti al “Christmas Contest 2024”. Pubblichiamo di seguito il Saluto del Santo Padre Francesco preparato per i partecipanti al “Christmas Contest 2024” che può essere considerato come consegnato:

«Cari fratelli e sorelle, benvenuti! Saluto la Fondazione pontificia Gravissimum Educationis – Cultura per l’Educazione, impegnata a trasmettere la proposta educativa e culturale della Chiesa. E saluto soprattutto voi giovani, che avete investito il vostro talento in questo Concorso un po’ particolare, che vuole essere un’occasione di crescita umana. Mi piace ricordare con voi, giovani cantanti e musicisti impegnati nel promuovere i valori dal Natale, che la nascita di Gesù fu accompagnata da un canto celeste: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama» (Lc 2,14). L’Incarnazione di Gesù Cristo, che porta al mondo la vera pace – e quanto ne abbiamo bisogno oggi! – ha ispirato nei secoli innumerevoli artisti di ogni lingua e cultura, che hanno tracciato nel mondo sentieri di fratellanza.

Voi vi inserite in questa grande scia, con la vostra originalità, le vostre storie, le vostre voci. Ed è sempre lo stesso Amore di Dio, fatto uomo in Gesù Cristo, che parla ai vostri cuori. Nella giovinezza, nel desiderio di esprimere la vostra vocazione artistica, nel cammino umano e cristiano voi tutti, in modi diversi, sentite l’attrazione del mistero dell’Amore che si incarna, e lo manifestate con il canto e la musica. E così cantate la speranza anche per quei vostri coetanei che l’hanno smarrita per tanti motivi: la miseria, la malattia, la guerra, la migrazione forzata, i problemi in famiglia, a scuola, con gli amici. Forse qualcuno di questi giovani sarà toccato dalla vostra testimonianza! Sì, c’è bisogno del talento dei giovani, della creatività, spinti non dagli idoli del denaro e del successo ma dalla passione per la bellezza, per la fratellanza, per il Signore Gesù che salva e dà senso alla nostra vita.

Cari amici, vi auguro buon lavoro e buon cammino! Vi benedico e vi chiedo per favore di pregare per me».

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙