Il 22° Incontro Corale di Roma e del Lazio

L’Incontro Corale di Roma e del Lazio giunge quest’anno alla sua ventiduesima edizione, che si terrà sabato 18 ottobre alle ore 17.30 a Roma presso il Centro Culturale Lepetit, in via Roberto Lepetit n. 86.

Gli ospiti che parteciperanno sono:

Coro InCanto Libero diretto dal M° Mario Cirulli

Piccoli Cantori Scuola Mondolandia diretti dalle Maestre della Scuola Mondolandia

“Organizziamo da oltre ventidue anni questa manifestazione corale con passione, mantenendo sempre costante l’intento di coinvolgere, ad ogni edizione, Cori e musicisti sempre diversi per offrire uno spettacolo vario e fruibile da chiunque e valorizzare il nostro territorio attraverso la musica“ le parole di Palmira Pasqualini, Presidente del Coro Accordi e Note.

L’appuntamento annuale, ideato e organizzato dal Coro Accordi e Note, nella persona del Presidente Pasqualini e del Direttore del Coro, nonché Direttore Artistico della manifestazione, il M° Roberto Boarini, in collaborazione con L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, di cui il Coro fa parte, e del Centro Culturale Lepetit, è patrocinato dal Municipio V di Roma Capitale.

Ingresso libero e gratuito.

Per info: Segreteria tel. 06.87081363 (dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30)

culturalelepetit@gmail.com

