Giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA) ospita un nuovo appuntamento del ciclo ENTRECHAT: libri & danza, promosso da AIRDanza – Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza, in collaborazione con l’Istituto.

Al centro dell’incontro la presentazione del volume Voci, ritmi, immagini. Contributi sulla danza e sullo spettacolo in omaggio a Patrizia Veroli (Piretti Editore, 2026), un’opera collettiva che rende omaggio a una delle figure più autorevoli negli studi di storia della danza.

L’iniziativa si svolgerà presso l’Auditorium dell’ICBSA (via Michelangelo Caetani 32, Roma) ed è a ingresso gratuito.

Un omaggio a una protagonista degli studi sulla danza

Il volume, curato da Alessandro Arcangeli e Francesca Falcone, rappresenta l’ottava uscita della collana AIRDanza e si configura come un vero e proprio “libro di festa”: un omaggio corale costruito da studiosi, colleghi e amici che hanno condiviso con Patrizia Veroli percorsi di ricerca e riflessione.

Attraverso un ricco insieme di saggi, il libro restituisce la complessità e l’ampiezza degli interessi scientifici della studiosa, che nel corso della sua attività ha contribuito in modo determinante allo sviluppo degli studi sulla danza, coniugando rigore metodologico e passione.

I contributi raccolti, simili a un caleidoscopio di prospettive, attraversano epoche e linguaggi: dai movimenti di danza del primo Novecento ai Balletti Russi di Djagilev, fino a incursioni nell’Ottocento e nel musical cinematografico americano, offrendo uno sguardo ampio e articolato sul rapporto tra danza, arti visive e spettacolo.

Un incontro tra dialogo e musica

La presentazione vedrà la partecipazione della stessa Patrizia Veroli, in dialogo con i curatori Alessandro Arcangeli e Francesca Falcone, insieme ad alcuni degli autori del volume.

A rendere ancora più suggestivo l’incontro sarà l’intervento musicale della chitarrista Arianna Frangella, che eseguirà brani di Federico Moreno-Torroba (Fandanguillo e Arada dalla Suite castellana) e di Joaquin Malats (Serenata Española), creando un ponte tra parola, ricerca e dimensione performativa.

Il ciclo ENTRECHAT: libri & danza

L’incontro si inserisce nel ciclo ENTRECHAT: libri & danza, ideato da AIRDanza in collaborazione con l’ICBSA, con l’obiettivo di promuovere momenti di confronto e approfondimento dedicati alla danza, alla sua storia e alle sue forme di documentazione.

Il progetto si conferma come uno spazio di dialogo tra ricerca accademica, pratiche artistiche e patrimonio culturale, in linea con la missione dell’Istituto di valorizzare e diffondere la memoria sonora e audiovisiva.

Data e orario: giovedì 16 aprile 2026, ore 15.00–16.30

Luogo: ICBSA – Via Michelangelo Caetani 32, Roma

Ingresso: gratuito

È inoltre possibile seguire l’incontro anche da remoto tramite piattaforma Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/83792111171?pwd=wkUP1IrPqnRoJEwCcgreQq34mqTEh0.1

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