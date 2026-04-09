A Colli Aniene due pomeriggi letterari a Benvenuta Primavera

Nell’ambito della VIII Edizione di Benvenuta Primavera (16-17-18 aprile 2026) in viale E. Franceschini ang. via M. Ruini a Colli Aniene ROMA, l’associazione Periferie organizza

Giovedì 16 aprile ore 16,30

in viale E. Franceschini ang. via M. Ruini a Colli Aniene ROMA

Presentazione del libro: Romane per molti versi. Antologia della poesia romanesca al femminile

di Rosangela Zoppi

Presenta e conversa con l’Autrice Maurizio Rossi

Reading delle poetesse romane

Intermezzi musicali del Nuovo Coro Popolare

diretto dal M° Paula Gallardo

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Venerdì 17 aprile ore 16,30

in viale E. Franceschini ang. via M. Ruini a Colli Aniene ROMA

Poeti di “Periferie”

Introduce il direttore della rivista Vincenzo Luciani

Reading poetico in tutte le lingue del mondo

Intermezzi degli allievi della Scuola di Musica Armonie musicali

Mostra dei 30 anni della rivista

I partecipanti riceveranno in dono il nuovo numero della rivista “Periferie” (30° anno di pubblicazione)

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