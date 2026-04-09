A Colli Aniene due pomeriggi letterari a Benvenuta Primavera
Giovedì 16 aprile e venerdì 17 alle ore 16,30, appuntamento con la poesia e la musica da non perdere, in viale E. Franceschini ang. via M. Ruini
Nell’ambito della VIII Edizione di Benvenuta Primavera (16-17-18 aprile 2026) in viale E. Franceschini ang. via M. Ruini a Colli Aniene ROMA, l’associazione Periferie organizza
Giovedì 16 aprile ore 16,30
in viale E. Franceschini ang. via M. Ruini a Colli Aniene ROMA
Presentazione del libro: Romane per molti versi. Antologia della poesia romanesca al femminile
di Rosangela Zoppi
Presenta e conversa con l’Autrice Maurizio Rossi
Reading delle poetesse romane
Intermezzi musicali del Nuovo Coro Popolare
diretto dal M° Paula Gallardo
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Venerdì 17 aprile ore 16,30
in viale E. Franceschini ang. via M. Ruini a Colli Aniene ROMA
Poeti di “Periferie”
Introduce il direttore della rivista Vincenzo Luciani
Reading poetico in tutte le lingue del mondo
Intermezzi degli allievi della Scuola di Musica Armonie musicali
Mostra dei 30 anni della rivista
I partecipanti riceveranno in dono il nuovo numero della rivista “Periferie” (30° anno di pubblicazione)
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