Il Certosa conquista con pieno merito la Serie D

Impresa eccezionale del Certosa che, ribaltando il risultato dell’andata e sconfiggendo nettamente i trentini del Levico Terme (1-3) corona un sogno condiviso con tutto il quartiere: la conquista meritatissima della serie D.

I neroverdi di mister Russo sono diventati la terza squadra della Capitale in condominio col Trastevere, e dopo l’inopinata sconfitta interna di domenica scorsa, dovuta più ad episodi sfortunati che a reale espressione tecnica del Levico.

Quindi si prospettava una trasferta (lunga, già di per sé) ,difficile, ma quando c’è da tirare fuori il carattere, i ragazzi del Certosa non sono secondi a nessuno e con i gol di Vendemmia, Toncelli e Bellante hanno fatto prevalere il maggiore tasso tecnico.

La prossima stagione ci auguriamo che sia la continuazione della meravigliosa cavalcata di quest’anno per consolidarsi in un campionato nazionale.

Anche se resta l’incognita del terreno di gioco, si spera che il nostro quartiere si possa avvicinare sempre più alle vicende sportive della società di via di Centocelle in modo da non far mai mancare quel supporto che sarà indispensabile quando si affronteranno delle realtà sportive di altra e maggiore caratura.

La redazione di Abitare A si unisce alle innumerevoli congratulazioni che sono pervenute dsa ogni dove allo staff intero del Certosa il quale ha programmato da anni questo successo attraverso una minuziosa pianificazione pluriennale.

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