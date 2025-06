Il Circo Massimo si trasforma in una arena musicale. E arriva la deroga dal comune al rumore

Roma, città eterna, pronta a rinnovarsi anche quest’estate, ospiterà undici concerti da capogiro, tutti racchiusi tra il 15 giugno e il 7 luglio.

Duran Duran, Zucchero, Tony Effe, Fabri Fibra… E non solo! Il Circo Massimo, uno degli angoli più iconici della capitale, si trasformerà in un’arena musicale senza pari, pronta ad accogliere migliaia di spettatori in una serie di eventi che promettono di scuotere Roma come mai prima d’ora.

Un Palco Storico per Grandi Artisti

Da Duran Duran, la band che ha scritto la storia della musica pop degli anni ’80, a Zucchero, che con la sua voce unica incanterà il pubblico romano, fino ad arrivare ai protagonisti più giovani della scena musicale italiana, come Tony Effe e Fabri Fibra. Ogni data sarà un’esperienza unica sotto il cielo di Roma, dove la storia millenaria del Circo Massimo farà da sfondo a una musica che attraversa generazioni.

Il programma è un mix perfetto di leggende internazionali e talenti locali, che spaziano tra rock, pop, rap e soul. Ecco il calendario:

15-16 giugno: Duran Duran – La leggenda del pop anni ‘80

18 giugno: Brunori Sas – L’anima cantautorale che conquista il cuore

23-24 giugno: Zucchero – Il blues che fa battere forte il cuore

25 giugno: Gigi d’Alessio – Il re della canzone neomelodica

26 giugno: Gianna Nannini – Energia e grinta italiana

29 giugno – 1° luglio: Achille Lauro – L’arte della provocazione e dello stile

6 luglio: Tony Effe – La voce della Dark Polo Gang

7 luglio: Fabri Fibra – Il rapper che non ha bisogno di presentazioni

Un Palco Unico, un’Esperienza Unica

Ma l’Arena Circo Massimo non è solo un palco spettacolare: è un mix esplosivo di storia e modernità. Il Circo Massimo, luogo simbolo dell’Antica Roma, diventa l’arena ideale per ospitare questi eventi, dove il fascino del passato incontra la musica del presente. In poche parole, un’esperienza che promette di essere storica sotto ogni punto di vista.

I Residenti in Tensione: Il Rumore, Il Disagio e le Deroghe

Ovviamente, una serie di concerti di questo calibro non poteva non sollevare qualche polemica. I residenti del quartiere, memori dei disagi provocati dal concerto di Travis Scott nel 2023, hanno sollevato più di qualche preoccupazione.

Tuttavia però, l’amministrazione comunale ha preso una decisione chiara: per garantire la realizzazione dell’evento, è stato richiesto un superamento temporaneo delle regole sul rumore, ottenendo una deroga specifica.

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, ha chiarito che, pur comprendendo i disagi, l’evento avrà un forte valore aggregativo, rafforzando la posizione di Roma come capitale musicale. “Roma è il cuore della musica, e questa è l’occasione di mostrarlo al mondo,” ha dichiarato Onorato, sicuro dell’importanza dell’evento.

Roma, Capitale della Musica

Con un calendario così ricco di eventi, l’Arena Circo Massimo si prepara a diventare uno dei luoghi simbolo dell’estate romana.

Tra le polemiche e i dubbi sollevati dai residenti, Roma si prepara a vivere un’estate unica, dove la storia millenaria del Circo Massimo si mescola con la musica di artisti che stanno facendo la storia della musica italiana e internazionale. Non resta che aspettare e vivere l’emozione di un concerto sotto il cielo di Roma.

