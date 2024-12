Il Concerto di Natale all’Auditorium della Conciliazione di Roma

La 32ª edizione dello storico Concerto di Natale, organizzato dalla Prime Time Promotions, si è svolta ieri, sabato 14 dicembre 2024, all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Il concerto è stato presentato da Federica Panicucci e, come da tradizione, sarà trasmesso su Canale 5 il 25 dicembre, giorno di Natale, e in replica nel primo pomeriggio del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo temi sociali e di solidarietà. Il cast era composto dagli artisti italiani Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna, M° Andrea Griminelli, Alma Manera, M° Andrea Bacchetti, Valentina Parisse e il Piccolo Coro Le Dolci Note; e da quelli internazionali Lusaint (Regno Unito), Dotan (Paesi Bassi), The Trammps (USA), Angelique Kidjo (Benin), Emeli Sandé (Regno Unito) e il Benedict Gospel Choir (USA).

Tutti gli artisti si sono esibiti dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal M° Adriano Pennino.

Ieri mattina, gli artisti sono stati ricevuti in udienza privata dal Santo Padre.

A richiamare alla solidarietà è stata ancora una volta Missioni Don Bosco. Questa edizione vuole dare visibilità e contribuire fattivamente a sostenere i progetti dei Missionari Salesiani che rischiano la vita ogni giorno per tutelare i bambini, soprattutto nei paesi dove i loro diritti sono violati quotidianamente, come la Nigeria e l’Ucraina in questi anni di guerra. Per contribuire ad aiutarli, dal 13 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 sarà attivo il numero solidale 45594 per le donazioni.

Sul palco dell’Auditorium della Conciliazione sono saliti anche due testimoni diretti dei progetti sostenuti quest’anno: p.Linus Onyenagubo, responsabile accoglienza rete “Bosco Boys” in Nigeria e p.Mykhaylo Chaban, responsabile della comunità salesiana dell’Ucraina.

È la prima volta che Missioni Don Bosco propone agli spettatori del Concerto di Natale di aiutare due particolari progetti, fra le centinaia in atto in tutto il mondo (i salesiani sono in 136 Paesi), che risultano esemplari degli interventi, secondo la pedagogia di Don Bosco, a favore dei minori più vulnerabili dal punto di vista fisico e psicologico.

Il Concerto di Natale, con la sua lunga storia di impegno umanitario e sociale, ha tessuto una preziosa rete di connessioni tra paesi e culture diverse. In questi tre decenni numerosi artisti nazionali e internazionali hanno illuminato il palco del Concerto di Natale, contribuendo a diffondere un messaggio di unità e solidarietà.

Il Concerto di Natale continua così a trasformare la passione per la musica in azioni concrete che fanno la differenza nella vita di molte persone.

L’evento gode del patrocinio della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Partner culturale: Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.

