Il Cosmo al Circo Massimo nelle notti di San Lorenzo

Dopo il sold out dello scorso 12 luglio, la suggestiva area archeologica del Circo Massimo ospiterà martedì 12 agosto un nuovo appuntamento de Il Cosmo al Circo Massimo, questa volta dedicato alle famiglie e ai bambini.

Inizialmente programmato per il 13 luglio – e poi sospeso e rimandato a causa del maltempo – l’evento si terrà il prossimo 12 agosto, data speciale coincidente con il periodo della notte di San Lorenzo, tradizionalmente associato alle “Perseidi o stelle cadenti”. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.30, con ingresso all’area consentito dalle ore 21.00.

Sarà un’esperienza unica e coinvolgente per i grandi e per i più piccoli che, seduti sul prato (si consiglia di portare un telo), potranno scoprire i segreti del cielo stellato sotto la guida appassionata degli esperti astronomi. La serata prenderà vita grazie a un innovativo spettacolo di burattini astronomici, condotto dal vivo da Gabriele Catanzaro, e all’utilizzo di un telescopio digitale che permetterà ai presenti di ripercorrere l’affascinante storia della vita delle stelle attraverso l’osservazione del cielo profondo di una notte d’estate.

Lo spettacolo verrà proiettato in contemporanea su un maxischermo e sulla suggestiva facciata esterna della Torre della Moletta.

Sarà, inoltre, un’occasione imperdibile per incontrare tutti i protagonisti astronomici di una notte del cielo d’estate. La Luna gibbosa calante, illuminata all’88%, e il vicino Saturno, insieme ad ammassi stellari, nebulose e stelle doppie, prenderanno vita come burattini astronomici da intervistare. E poi ci saranno le splendide immagini catturate in tempo reale dallo sguardo del telescopio digitale, per una comprensione ancora più profonda dell’universo.

E poi ancora le meteore di agosto (le famose Perseidi o “stelle cadenti”) la cui visione diretta questa volta potrebbe essere più difficile a causa della luminosità della Luna, ma la cui storia verrà raccontata dal nucleo di una cometa “parlante”. Oltre a loro un consesso di burattini scienziati che si alterneranno tra scienza, poesia e osservazione del cielo oltre l’inquinamento luminoso delle nostre città.

Una serata, dunque, di osservazione astronomica e spettacolo originale e unico nel suo genere, per famiglie, per appassionati del cielo o per chi semplicemente si sente ancora curioso come un bambino di fronte al fascino dell’universo.

Partecipazione alla serata con biglietto d’ingresso all’area archeologica, entrata da viale Aventino. Fortemente consigliato il preacquisto on-line sul sito www.museiincomuneroma.it. I biglietti potranno essere acquistati anche presso la biglietteria sul posto e nei Tourist Infopoint. Ingresso gratuito per i possessori della Roma MIC card, con prenotazione fortemente consigliata al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Apertura prevendite: martedì 29 luglio dalle ore 11.00.

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è a cura degli astronomi del Planetario di Roma, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

INFORMAZIONI

Area archeologica del Circo Massimo

Ingresso da viale Aventino, a partire dalle ore 21.00

Inizio spettacolo alle ore 21.30; durata circa 1 ora e 30 minuti.

Si assiste allo spettacolo seduti sul prato.

Biglietto: € 7,00 intero non residenti; € 4,00 ridotto non residenti;

€ 4,00 intero residenti; € 3,00 ridotto residenti.

Gratuito per i possessori della Roma MIC Card, con prenotazione consigliata al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Preacquisto on-line sul sito www.museiincomuneroma.it.

I biglietti possono essere acquistati anche presso la biglietteria sul posto e nei Tourist Infopoint.

Apertura prevendite: martedì 29 luglio dalle ore 11.00.

