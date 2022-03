Il Dopolavoro Matematico parte dal III municipio

Al via a Roma il progetto del Dopolavoro Matematico. Appuntamento domenica 13 marzo, dalle 10.30 alle 13.30 ai Portici di Via Monte Cervialto, nel III Municipio di Roma, con un convegno e tanti laboratori per bambini e adulti. Per l’occasione domenica la linea 90 dell’Atac sarà ridenominata “π/2”. La prima corsa da Piazza dei Cinquecento ci sarà alle ore 10.

L’iniziativa, che si svolge in occasione della Giornata Internazionale della Matematica 2022 (in programma il 14 marzo), è promossa in collaborazione tra l’Associazione I portici di Monte Cervialto, Il III Municipio, Roma Capitale, Biblioteche di Roma, Atac, Grande come una città, MaddMaths!, Treccani e l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L’iniziativa, finalizzata a promuovere il progetto del Dopolavoro Matematico, è strutturata in due modalità parallele: al centro dello spazio dei portici, si terrà un incontro sul tema “Quale matematica per la città”, con vari interventi di esponenti del mondo accademico, politico, istituzionale e della comunità scientifica sul rapporto tra matematica e cittadinanza, inframezzati da brevi letture e/o momenti musicali (sono attesi, tra gli altri, l’assessore alla cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, l’assessore alla cultura del III Municipio, Christian Raimo, e autori come Chiara Valerio, Luca San Mauro, Nicoletta Lanciano, Davide Passaro, Raffaele Cariati e Stefano Pisani).

Oltre alla discussione nell’area centrale dei Portici, ci saranno laboratori tematici destinati a famiglie, ragazzi e bambini (che si svolgeranno sotto i portici). L’evento verrà anche trasmesso in diretta online su Facebook e YouTube. La matematica, tra le discipline del sapere, è quella che maggiormente risente di pregiudizi e stereotipi: è una disciplina che viene presentata come non inclusiva, che genera polarizzazioni tra chi la ama e chi la detesta. Contrastare questi stereotipi e costruire una narrazione alternativa è un’esigenza fondamentale per realizzare un nuovo modello culturale, che sappia superare la vecchia separazione tra il sapere scientifico e quello umanistico e creare una nuova consapevolezza.

La conoscenza della matematica è capace di aiutare a interpretare il mondo, e proprio per questo è generatrice di diritti. Lo scopo del progetto è costruire una nuova centralità della matematica e del pensiero matematico, obiettivo da raggiungere ridefinendo lo spazio pubblico delle persone, dei cittadini, in modo da contribuire, insieme con tutte le altre discipline, alla formazione culturale del cittadino per consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica.

Per informazioni: www.dopolavoromatematico.it / dopolavoromatematico@gmail.com / Giacomo Scettri 3385257358