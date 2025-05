“Il Grande Romanzo della Roma” al The Forum

Domenica 11 maggio alle ore 19:00 presso il The Forum, Piazza del Pigneto 8A, Tonino Cagnucci, Direttore Editoriale de Il Romanista ed ex S.L.O per l’AS Roma presenterà il suo libro “Il Grande Romanzo della Roma”.

Il libro narra la storia della Roma dal 1927 ad oggi attraverso i racconti di tutte le realtà che hanno fatto grande la società capitolina. Dal primo striscione della storia giallorossa, alle più grandi coreografie della Curva Sud, ai calciatori Simbolo che hanno indossato questa gloriosa maglia.

La prefazione è di Valerio Mastandrea.

