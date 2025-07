Il IV Municipio condanna la chiusura della stazione di Salone

Il Presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti, e il Presidente della Commissione Assetto del Territorio, Adriano Brescia, esprimono ferma contrarietà nei confronti della chiusura della stazione ferroviaria Salone (FL2) da parte di Trenitalia e Regione Lazio, giudicandola una decisione inaccettabile e penalizzante per i cittadini del territorio.

«La stazione di Salone è un nodo che deve diventare fondamentale per la popolazione del quadrante est della città – ha dichiarato il Presidente Umberti – La sua chiusura rappresenta un colpo gravissimo per i pendolari, gli studenti e i lavoratori che ogni giorno la utilizzavano. Chiediamo con forza a Trenitalia e alla Regione Lazio di rivedere immediatamente questa decisione e procedere alla riapertura della stazione, garantendo il diritto alla mobilità per tutti.»

Oggi, 29 luglio 2025, nel corso della seduta della Commissione Assetto del Territorio, è stato espresso parere favorevole a un documento che chiede l’immediata riattivazione della stazione, con il sostegno unanime dei commissari presenti.

Il Presidente della Commissione, Adriano Brescia, ha voluto ringraziare tutti i membri:

«Ringrazio sinceramente i consiglieri per la partecipazione attiva e il contributo costruttivo alla discussione. Il documento approvato oggi è un primo passo importante nella battaglia per il ripristino di un servizio essenziale per il nostro territorio. E’ nostro obbiettivo avviare un percorso e condividere questo documento con tutte le municipalità interessate»

Il Municipio IV continuerà a farsi portavoce delle esigenze dei cittadini presso le sedi competenti, pronto ad intraprendere tutte le azioni necessarie per la tutela del diritto alla mobilità e alla vivibilità urbana.

«Il campo di Salone – concludono Umberti e Brescia – deve essere superato. È inammissibile che per problemi di sicurezza pubblica una stazione venga chiusa. Il superamento di tale campo è di estrema importanza per chi oggi lo vive e per i residenti che vivono il territorio. Lo stato non può retrocedere ma deve essere ancor più presente. La chiusura della stazione non va in questa direzione».