Con grande piacere ho letto (su Abitare A e sulla rubrica settimanale “5 Fatti in V” del Presidente del V Municipio Mauro Caliste) la notizia che nella conferenza dei servizi interistituzionali del 28 giugno 2023 sono stati approvati i progetti per le nuove biblioteche di via Delia e via Fontechiari e la riqualificazione delle biblioteche Rodari e Quarticciolo. Finalmente, con i fondi del PNRR si avvia a conclusione anche il lungo e travagliato iter della biblioteca di via Delia nel quartiere La Rustica, di cui ho seguito le varie fasi, prima come consigliere e presidente della Commissione Scuola e Cultura e poi come assessore con le medesime deleghe nell’ex VII ora V Municipio, come si evince dagli atti ufficiali e da numerosi articoli che sull’argomento ho scritto su Abitare A nell’ultimo decennio.

Infatti, l’idea del recupero e adattamento funzionale del casale di via Delia nasce il 13 dicembre 2002 con il Patto per le periferie – Protocollo d’intesa fra Regione Lazio e Comune di Roma.

Finanaziato dalla giunta regionale Marrazzo nel 2006 e definanziato nel maggio 2012 dalla giunta regionale Polverini, l’allora VII Municipio con memoria di giunta del 15 aprile 2013 richiese il ripristino del finanziamento al nuovo Presidente della Regione Lazio Zingaretti e agli assessori Sartore (Bilancio) e Ravera (Cultura).

Con il Masterplan approvato dalla Giunta Palmieri il 5 aprile 2016 il V Municipio chiese di partecipare ai progetti di finanziamento collegati al PNRR per le politiche culturali, fra cui le biblioteche di via Delia e via Fontechiari.

Successivamente, con l’impegno della giunta Caliste si spera di concludere l’iter ventennale per la realizzazione del Centro culturale di via Delia, dando la possibilità al quartiere de La Rustica di contribuire a migliorare la qualità della vita socio-culturale del territorio.

Leonardo Galli, già assessore alla Scuola e Cultura dell’ex VII Municipio