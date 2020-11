“Il mio infinito”, un libro illustrato per bambini

«La sera in cui ricevetti in regalo le mie nuove scarpe rosse non vedevo l’ora di indossarle a scuola. Troppo emozionata per dormire, decisi di uscire e sedermi in giardino. Quando alzai gli occhi, cominciai a tremare. Il cielo mi sembrava così immenso e distante. Quante stelle brillavano in cielo? Un milione? Un miliardo? Forse un numero grande come l’infinito».

Inizia così l’avventura di Uma, la piccola protagonista del libro Il mio infinito di Kate Hosford, illustrato da Gabi Swiatkowska, ultima uscita di Nessun Dogma, il progetto editoriale dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar).

Uma ascolta le definizioni che amici e parenti danno del concetto di infinito per poi giungere a una sua idea personale. Un tenero viaggio tra matematica e riflessioni sull’esistenza, adatto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni.

«In quanti modi è possibile immaginare l’infinito? Un’infinità. Coraggio, chiudi il libro e inizia».

KATE HOSFORD è cresciuta a Waitsfield, Vermont, dove qualche volta, osservando il cielo stellato notturno, amava porsi domande sull’infinito. Ora vive a Brooklyn con il marito e i due figli. Gli altri suoi due libri illustrati Big Bouffant e Big Birthday sono disponibili sul sito www.khosford.com

GABI SWIATKOWSKA adora osservare la luna abbracciata da una coltre apparentemente sterminata di stelle dalla sua casa in Francia. Gli altri suoi libri e illustrazioni sono reperibili sul sito www.tildondesign.com.

