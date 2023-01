Il museo delle illusioni: dove nulla è come sembra

Nato nel 2015 a Zagabria, il museo delle illusioni è finalmente approdato a Roma. Dopo il grande successo di pubblico già riscontrato a livello internazionale, è arrivato anche il turno della Capitale di ospitare questa esposizione interattiva che ha già fatto tappa a Milano, Dubai, Parigi, Chicago, New York, Toronto e molte altre città ancora.

Questo nuovo museo si trova al civico 17 di via Merulana, a due passi dalla basilica di Santa Maria Maggiore ed è composto da oltre 70 attrazioni che riguardano il mondo della scienza ed in particolar modo i settori della fisica e della psicologia. Il percorso espositivo può essere esplorato in circa un’ora di tempo e si apre con un tributo alla città eterna, in quanto ad accogliere i visitatori troviamo una gigantesca riproduzione del poeta Trilussa (1871-1950) – noto per le sue composizioni in dialetto romanesco.

Questo progetto nasce con l’intento di offrire un’esperienza unica nel suo genere che abbia, non soltanto un fine educativo, ma anche di divertimento e di svago. Gli ospiti, infatti, dovranno dare libero sfogo alla propria creatività e sarà difficile resistere alla tentazione di scattare fotografie sorprendenti da postare sui canali social. I visitatori potranno, ad esempio: sfidare le leggi della gravità all’interno della “stanza ruotata”; giocare con ben 3 ombre di 3 colori differenti nella “stanza delle luci” ed infine provare a non perdere l’equilibrio nel “vortex tunnel” dove la passerella, pur essendo ferma, sembra oscillare.

Segnaliamo che due delle tante attrazioni disponibili sono presenti soltanto nella sede romana del museo delle illusioni. La prima è “la stanza della simmetria”: un ambiente che viene percepito dal nostro occhio come se fosse intero, mentre in realtà è possibile scorgerne soltanto una metà. La seconda attrazione esclusiva è, invece, la cosiddetta “stanza RGB” dove si può osservare il modo in cui le immagini si trasformano.

Al museo delle illusioni, dunque, “nulla è come sembra” e questo ci fa riflettere sul fatto che spesso le nostre convinzioni sul mondo non sono altro che una distorsione della realtà.

Museo delle illusioni

DOVE: via Merulana 17, 00185

ORARI:

dal lunedì al giovedì:dalle 10.00 alle 20.30 (ultimo accesso alle 19.30);

dal venerdì alla domenica:dalle 10.00 alle 21.00 (ultimo ingresso alle 20.00).

Dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi l’ingresso è riservato solo a chi ha già prenotato online. In tutti gli altri giorni della settimana, l’ingresso senza prenotazione è consentito fino ad esaurimento posti.

CONTATTI: https://moiroma.it/