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Il nono Festival “Bella Storia – Narrazioni di Strada”

Dalla Resistenza alla Costituente: il V Municipio di Roma celebra l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente

Redazione - 18 Maggio 2026

Dal 10 aprile al 22 maggio 2026, torna nel quadrante est della Capitale il festival “Bella Storia – Narrazioni di Strada”. Giunta alla sua nona edizione, l’iniziativa si conferma come uno dei principali appuntamenti indipendenti di divulgazione storico-scientifica, portando la ricerca accademica e la memoria collettiva nei luoghi della socialità quotidiana.

Il tema dell’edizione 2026, in occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente, scelto dal comitato organizzativo come filo conduttore, il passaggio cruciale “Dalla Resistenza alla Costituente“.

L’obiettivo è valorizzare il legame indissolubile tra la lotta di liberazione nazionale e la nascita della Carta Costituzionale, con un focus profondo sulla storia del territorio: dai percorsi che portarono al conferimento della Medaglia al Merito Civile ai quartieri del Quadraro e di Centocelle, fino al coinvolgimento di Alessandrino, Tor Pignattara, Villa Certosa e Pigneto.

Il Programma

Il festival propone un ricco calendario di appuntamenti gratuiti:

Talk e lezioni di storia tenute da ricercatori e accademici;

Proiezioni di documentari e presentazioni editoriali;

Performance teatrali e testimonianze dirette.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del V Municipio del Comune di Roma, il patrocinio gratuito di Città metropolitana di Roma Capitale e si avvale della collaborazione di prestigiosi enti partner: ANPPIA Roma, ANFIM, ANPC, IRSIFAR e l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, oltre a numerose realtà associative locali.

Nasce il Premio “Bella Storia – Narrazioni di Strada”

La grande novità di quest’anno è l’istituzione del Premio Bella Storia, un riconoscimento simbolico destinato a cittadine e cittadini che si sono distinti nel recupero e nella restituzione della memoria locale attraverso opere d’ingegno.

La prima edizione del premio sarà consegnata martedì 19 maggio a Bruno Petrucci, figura di riferimento per la storia territoriale di Centocelle e custode delle memorie e delle vertenze del quartiere.

A consegnare il riconoscimento sarà Pino Battaglia, assessore alle Periferie di Roma Capitale alla presenza di Silvio Bruno, Presidente del Comitato di Quartiere di Centocelle Storica e dello storico Riccardo Sansone per il Festival “Bella Storia – Narrazioni di strada”

Info e Contatti

Cosa: Festival Bella Storia – Narrazioni di Strada (IX Edizione)

Dove: V Municipio di Roma (Centocelle, Alessandrino, Tor Pignattara, Villa Certosa, Quadraro, Pigneto)

Quando: 10 aprile – 22 maggio 2026

Ingresso: Gratuito

https://www.bellastoriafestival.it/ https://www.facebook.com/bellastoriafestival/ https://www.instagram.com/bellastoria_festival/

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