Il Nostro Concerto II edizione a Roma

Il successo del programma televisivo di The Voice Senior, nasce dal fatto che ha saputo trasformare un’idea semplice in un fenomeno culturale: dare una seconda possibilità a chi non ha mai smesso di sognare.

Non si tratta di un talent show come gli altri, ma è un luogo simbolico dove la voce conta più dell’età, dove la vita vissuta diventa valore artistico, e dove il palco non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio.

Tra le voci che incarnano questo spirito c’è quella di Carla Luvarà, artista messinese e figura storica della cultura locale, ideatrice e conduttrice dell’evento “Il Nostro Concerto” tenutosi il 29 Giugno 2025 a Messina.

Da oltre cinquant’anni operatrice culturale a Messina , Carla Luvarà ha attraversato generazioni, contesti e trasformazioni del mondo artistico, mantenendo sempre viva una relazione autentica con la musica e il pubblico.

Quello che sta accadendo oggi, tra televisione, eventi live e nuove forme di produzione culturale, è l’emergere di una narrazione diversa . Una narrazione che non cerca solo il “nuovo”, ma riscopre il valore del vissuto.

Il successo di queste storie racconta qualcosa di più profondo. Racconta che il talento non ha scadenza, i sogni non hanno età, l’arte non è mai fuori tempo.

Sul palco ha portato un brano iconico della tradizione italiana, dimostrando come esperienza, sensibilità e maturità possano trasformarsi in una forza espressiva unica. Oggi il suo nome comincia a circolare a livello nazionale, segnando una nuova fase della sua vita artistica: una “seconda giovinezza”, fatta di riconoscimento, visibilità e nuove opportunità.

Con l’aiuto di Giovanni La Rosa art director e organizzatore della Capitale e della sua creatura La Rosa degli (E)venti, il 17 Maggio 2026 al “Caffè Letterario” noto locale underground della scena Romana ci sarà “Il Nostro Concerto II Edizione”

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