Il Nostro Concerto II edizione a Roma
Domenica 17 maggio al Caffè Letterario in Via Ostiense 95
Il successo del programma televisivo di The Voice Senior, nasce dal fatto che ha saputo trasformare un’idea semplice in un fenomeno culturale: dare una seconda possibilità a chi non ha mai smesso di sognare.
Non si tratta di un talent show come gli altri, ma è un luogo simbolico dove la voce conta più dell’età, dove la vita vissuta diventa valore artistico, e dove il palco non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio.
Il caso di Carla Luvarà: una seconda giovinezza artistica
Tra le voci che incarnano questo spirito c’è quella di Carla Luvarà, artista messinese e figura storica della cultura locale, ideatrice e conduttrice dell’evento “Il Nostro Concerto” tenutosi il 29 Giugno 2025 a Messina.
Da oltre cinquant’anni operatrice culturale a Messina, Carla Luvarà ha attraversato generazioni, contesti e trasformazioni del mondo artistico, mantenendo sempre viva una relazione autentica con la musica e il pubblico.
La sua partecipazione a The Voice Senior (edizione 2025) rappresenta molto più di una semplice apparizione televisiva: è il simbolo di una rinascita.
Sul palco ha portato un brano iconico della tradizione italiana, dimostrando come esperienza, sensibilità e maturità possano trasformarsi in una forza espressiva unica. Oggi il suo nome comincia a circolare a livello nazionale, segnando una nuova fase della sua vita artistica: una “seconda giovinezza”, fatta di riconoscimento, visibilità e nuove opportunità.
E’ lei l’ideatrice di “Il Nostro Concerto” II edizione a Roma
Oltre il talento: una questione culturale
Il successo di queste storie racconta qualcosa di più profondo. Racconta che il talento non ha scadenza, i sogni non hanno età, l’arte non è mai fuori tempo.
E soprattutto racconta che esiste un pubblico pronto ad ascoltare storie vere, autentiche, non costruite.
In un’epoca dominata dalla velocità e dall’immagine, esperienze come quelle dei partecipanti a “The Voice Senior” riportano al centro l’essenza della musica: la voce come verità, la presenza come racconto, l’emozione come linguaggio universale.
Una nuova narrazione della musica
Quello che sta accadendo oggi, tra televisione, eventi live e nuove forme di produzione culturale, è l’emergere di una narrazione diversa. Una narrazione che non cerca solo il “nuovo”, ma riscopre il valore del vissuto.
In questo senso spettacoli come “Il Nostro Concerto” diventano testimoni di una trasformazione più ampia: la musica come spazio inclusivo, aperto, intergenerazionale il palco come luogo di restituzione, non solo di scoperta. Forse il vero messaggio è questo:
non è mai troppo tardi per salire su un palco.
E quando lo si fa dopo una vita intera, quel canto non è solo musica. È storia. È memoria. È verità.
L’edizione Romana, il 17 Maggio 2026 al “Caffè Letterario”
Il Nostro Concerto II edizione, dopo il successo ottenuto a Messina il 29 Giugno dello scorso anno… sbarca a Roma un concerto organizzato da Carla Luvarà con ospiti tutti gli amici incontrati durante l’edizione 2025 di “The Voice Senior”.
Con l’aiuto di Giovanni La Rosa art director e organizzatore della Capitale e della sua creatura La Rosa degli (E)venti, il 17 Maggio 2026 al “Caffè Letterario” noto locale underground della scena Romana ci sarà “Il Nostro Concerto II Edizione”
Sul palco si esibiranno:
Angie Castellucci
Carlo Beni
Anna Maria Bove
Chiara Forbicioni
Francesco Benedetto
Lucilla Vario
Carla Luvarà
Elsa Baldini
Francesco Cammilleri
Fabrizio Emigli
Alessandro Acciaro
Cristina Bruno
Location: Caffè Letterario – Via Ostiense, 95 Roma Domenica 17 Maggio 2026 – ingresso ore 20:30 – Cena seduti – Inizio spettacolo ore 21:00
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