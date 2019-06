Il programma di Parco Schuster dal 30 giugno al 10 luglio

Per il secondo anno consecutivo, benessere e musica si incontrano a Parco Schuster, in zona Ostiense, nell’ampia area verde che circonda il bene UNESCO della Basilica di San Paolo per offrire ai romani un’isola felice di sospensione dallo stress e dai ritmi cittadini, con una serie di proposte che dalla mattina alla notte inoltrata vedono alternarsi momenti ludici e sportivi, momenti di meditazione e a partire dalle 21.30 musica ed eno-gastronomia.

5000 metri quadrati dedicati al territorio, agli studenti e alle famiglie, con un programma che dal 30 giugno al 10 luglio vedrà salire sul palco: Greg & the Frigidaires (30 giugno, ingresso gratuito), Queen of Bulsara (4 luglio, ingresso gratuito), Colle der Fomento Opening Do Your Thang Records (5 luglio, biglietti in prevendita e al botteghino), Spaghetti Unplugged Fest (7 luglio, ingresso gratuito).

Il 30 giugno, il doo-wop di Greg & The Frigidaires sono un quartetto vocale ed una solida ritmica che a suon di “Sha-badubudì” e “Ramalamading dong” ripercorrono uno dei generi più interessanti degli anni ’50/’60 con armonie vocali, ritmi swinganti e rockeggianti. Nati nel 2012 da un’idea di Claudio “Greg” Gregori e Luca Majnardi sono tra le pochissime band di doo-wop presenti nel nostro paese a proporre il repertorio e lo stile di questo genere musicale nato negli anni ’50 e di cui gli italoamericani furono protagonisti. Ispirandosi ai Coasters, a Dion & the Belmonts, Diamonds, The Cadillacs e molte altre band che hanno contribuito alla fama di questo genere, propongono un vasto repertorio composto da brani originali, da cover e riadattamenti di classici del genere. Uno spettacolo ricco e gioioso che alle suggestioni musicali aggiunge gag in musica tra i componenti della band che “giocano” con il propri ruoli e le proprie peculiarità.

Parco Schuster è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Dopo un 4 luglio dedicato alle intramontabili cover dei Queen con una delle tribute band più quotate, Queen of Bulsara, il 5 luglio a Parco Schuster arrivano Colle Der Fomento, che tornano a Roma con il tour di presentazione di Adversus, il nuovo album pubblicato lo scorso 16 novembre dalla storica formazione rap romana. Accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, il disco è un viaggio nei suoni, dove il rap incontra il rock, il blues, il jazz e la musica italiana contaminandosi in modo adulto senza snaturarsi. Oltre vent’anni di musica e di storia della cultura Hip-Hop italiana, l’energia e il trasporto del live dove la band esprime a pieno tutta la sua carica espressiva e artistica verso un pubblico eterogeneo che abbraccia i più adulti fan della prima ora, come le generazioni più giovani.

Sul palco tutti i brani dell’ultimo lavoro, ma, anche il meglio dei primi tre album Odio Pieno, Scienza Doppia H e Anima e Ghiaccio. Da Eppure Sono Qui a Noodles, da Sergio Leone a Polvere senza tralasciare i grandi classici come Quello che ti do, Il cielo su Roma o RM Confidential. Masito, Danno e DJ Baro saranno accompagnati per tutte le date dal tour dal campione di beatbox Aliendee.

A Parco Schuster, inoltre, grande festa il 7 luglio con Spaghetti Unplugged che presenta il suo consueto appuntamento estivo in formato allargato, con alcune delle migliori band emergenti del momento e un ospite speciale.

Dopo gli eventi estivi al Monk, Villa Ada Roma Incontra il Mondo ed Ex Dogana, l’anno scorso è stato lanciato per la prima volta il “Frutta Fresca Fest” con ospite la stella indie Gazzelle che ha realizzato un’emozionante performance in acustico.

L’edizione di quest’anno si svolge nel quartiere Otiense al Parco Schuster.

Oltre a un ospite speciale ancora da annunciare e le band che s’iscriveranno il giorno stesso dell’evento, i nomi annunciati sono i Segreti, Geller, N.A.I.P., Boreale e La Stazione.

I Segreti sono una band indie pop di Parma e il loro album “Qualunque Cosa Sia” vanta centinaia di migliaia di streaming.

I Geller sono un duo che si è formato nel quartiere Centocelle. Dopo aver lanciato i singoli “Ci pensi Mai” e “Pausa”, hanno pubblicato il loro album d’esordio “Male Male” in cui synth pop e cantautorato si mischiano con efficacia.

N.A.I.P. è invece l’acronimo di “nessun artista in particolare”, un one man band che sul palco sfoggia canzoni realizzate con synth, loop station, chitarra e voce e beat elettronici.

Prevista anche l’esibizione di Boreale, il nuovo progetto di Alessandro Morini, ex-frontman della band rock “Mary In June”. Recentemente ha pubblicato il suo primo singolo “Maggio Novantasei”,

Solo per l’evento romano, ai primi 500 partecipanti sarà offerto da Algida un gustoso ghiacciolo alla frutta.

PROGRAMMA PARCO SCHUSTER 2019

11/07/2019 Pippo Sowlo + Push Pop! Generation

12/07/2019 ingresso gratuito – Lillo e i Vagabondi

13/07/2019 ingresso gratuito – Comemammamhafatto

14/07/2019 ingresso gratuito – Swing Valley Band

15/07/2019 Dario D‘Ambrosi Teatro patologico (giornata di beneficenza)

17/07/2019 ingresso gratuito – Franco Micalizzi & The Big Bubbling Band

19/07/2019 ingresso gratuito – Emilio Stella

20/07/2019 ingresso gratuito – Beer Brodaz + Borghetta Stile

25/07/2019 ingresso gratuito – Cor Veleno

01/08/2019 ingresso gratuito – Rino Gaetano Band

08/08/2019 ingresso gratuito – Bamboo + Push Pop! Generation

04/08/2019 ingresso gratuito – Med Free Orkestra

11/08/2019 ingresso gratuito – Michele Ascolese: il suonatore Faber

