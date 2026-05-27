Il ritorno di Selly: con i bambini e i genitori di Casal Bruciato nasce l’inno “No, Please”

Dopo aver incantato la Capitale sul palco del Circo Massimo per il Natale di Roma, Selly torna con il nuovo inedito “No, Please“.

Questo progetto speciale mette al centro la comunità: il brano è stato realizzato con la partecipazione attiva dei bambini della scuola calcio di Casal Bruciato e dei loro genitori, uniti per dare voce a un importante inno di rinascita.

Una collaborazione comunitaria e artistica

Il brano nasce dal profondo sodalizio artistico tra Selly e il produttore storico Daniele Cerchietti. La vera anima dell’opera risiede però nel suo valore collettivo e sociale: i bambini di Casal Bruciato hanno partecipato attivamente alla creazione.

I genitori della scuola calcio hanno unito le loro voci e il loro supporto. La comunità locale si è trasformata in un coro inclusivo contro i traumi e il dolore.

Proteggere il bambino interiore

“No, Please” è un grido viscerale che invita a dire “no” alle sofferenze del passato per proteggere la felicità dei più piccoli e del “bambino interiore” presente in ogni adulto.

La presenza dei piccoli atleti di Casal Bruciato e delle loro mamme e papà amplifica questo messaggio, trasformando la canzone in un vero e proprio manifesto di speranza generazionale.

Le parole dell’artista

“Questo brano è un inno alla vita che appartiene a tutta la comunità. Lavorare a quattro mani con Daniele Cerchietti e avere al nostro fianco l’energia pulita dei bambini di Casal Bruciato, insieme al supporto splendido dei loro genitori, ha dato al pezzo una forza umana straordinaria. ‘No, Please’ dimostra che la musica può unire le persone e difendere il diritto alla felicità del nostro io più profondo.”

Con una produzione che fonde energia metal e solennità operistica, Selly si conferma una voce di rilievo della scena rock indipendente italiana, capace di legare l’arte al riscatto sociale del territorio.

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