Il Rock dei Recup fra tradizione e presente 

I Recup sono una giovane band romana che si sta pian piano facendo conoscere nel panorama rock della Capitale.

Hanno base operativa nel quartiere Casilino ed all’attivo hanno già tre singoli pubblicati ed un ep in lavorazione.

I Recup, Aurora Roberti voce – Lorenzo Alessandro chitarra solista – Nicoló Orlandi Racines chitarra – Angelica Ciuoli basso – Lorenzo Galletti batteria, ci raccontano, tramite il loro chitarrista Lorenzo Alessandro qualcosa in più sul loro progetto musicale.

Come nascono i Recup?

I Recup nascono dai due chitarristi del gruppo che iniziano a suonare in un garage adibito a sala prove con alcuni compagni di classe. Dopo un po’ le cose iniziano a diventare un po’ più serie e riescono a trovare prima la cantante, poi la bassista e il batterista. Di nomi ne abbiamo cambiati tre o quattro, ma questo è quello che più ci convince.

Quali sono le influenze musicali del vostro gruppo?

Riassumere le nostre influenze musicali non è semplice, ascoltiamo tutti generi diversi e ognuno di noi ha i suoi gusti, ma quando si tratta di scrivere pezzi nostri riusciamo sempre, o quasi, ad essere d’accordo.

Quali esperienze musicali hanno segnato il vostro progetto?

Abbiamo partecipato a diversi contest forse il più importante è Sanremo rock e, da due anni a questa parte, facciamo serate regolarmente nei locali di Roma.

Avete già all’attivo alcuni brani inediti. Altri progetti in cantiere?

Abbiamo 3 pezzi che sono già usciti (Control, Profumo e Make Me), due in inglese e uno in italiano e ne pubblicheremo altri due che faranno parte del nostro primo ep (in uscita il 4 aprile 2025). Abbiamo altre sei o sette canzoni che dobbiamo ancora registrare, ma non seguiamo una linea precisa nello scrivere i nostri pezzi, ci piace sperimentare, sicuramente siamo orientati verso il pop/rock e cerchiamo di unire la passione per la musica del passato alle tendenze moderne.

Che programmi avete per il futuro?

Per il futuro abbiamo sicuramente in programma di andare a registrare i nuovi inediti e non vediamo l’ora; stiamo cercando anche di partecipare ad alcuni contest e iniziative che possono aiutarci ad ottenere un pubblico piú ampio.

Video Control

https://youtu.be/9-gIw2HaiNM?si=WLkk8Ls2n9bK-6ny

Le foto di D. Bianchini sono state scattate a Piazzale Loriedo – Colli Aniene

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.