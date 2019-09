Il tendone rosso: teatro sperimentale, nuovo circo, musica e tanto altro

Appuntamento a Torre Maura al Parco delle Canapiglie, da venerdì 13 a domenica 22 settembre con Anomalie, il progetto artistico per la periferia organizzato da Kollatino Underground,giunto alla undicesima edizione.

Dieci giorni di spettacoli di teatro sperimentale, nuovo circo, musica, opere multimediali, e workshop presentati da compagnie che giungono da tutto il mondo.

Tutti i pomeriggi, si organizzano laboratori gratuiti per bambini e ragazzi per sperimentare il teatro-circo curati dalla associazione 238 di Alberto Longo – Hangar delle Arti.

L’ingresso è gratuito

Il programma completo

13 settembre ore 21- Cabaret Bipolar di e con Shay Wapniaz e Costanza Bernotti. Quando il circo e il teatro si incontrano spesso accade che le emozioni diventano fiaba, ed è proprio in quei territori di confine tra i diversi linguaggi espressivi che talvolta prendono vita i diversi momenti dello spettacolo. Un’acrobata e un giocoliere, figure aeree e precari equilibri, in un’atmosfera di divertimento e suspence.

14 settembre ore 21 – Ivan Talarico in solopoesie.

Le poesie non sono fatte per esistere, dovrebbero essere soltanto pensate, al massimo dette a voce. Ivan Talarico in questo reading: tradisce la natura intima e volatile della poesia, leggendo le sue stesse poesie.

15 settembre ore 18.30 – Les Puces in Brava Carletta di e con Riccardo Serra e Carla Luciano (clownery e nuovo circo).

Un divertente mix di numeri di giocoleria ed equilibrismo contornati da dosi di clownerie, tra gag e colpi di scena.

16 settembre ore 18.30 – Concerto dei Butta Beat Riciclato, un gruppo di percussionisti che utilizza arnesi recuperati, dal secchio dell’acqua alla pentola abbandonata.

Ritmo, melodia e gioco stimolano la fantasia che, tramite il lavoro manuale, dona nuova funzionalità e vita ad oggetti destinati alla discarica.

17 settembre ore 18.30 – Ponentino Trio in concerto Roma lo senti er Ponentino.

Lo spettacolo attraversa con racconti, poesie, canzoni, il patrimonio culturale di Roma e dei suoi abitanti. Il repertorio canoro del Ponentino Trio è composto da stornelli e dalle più belle canzoni romane antiche e moderne.

18 settembre ore 18.30 – Roma è Femmina di e con Alessandra Magrini spettacolo di teatro canzone.

Un viaggio consapevole delle voci femminili che hanno contribuito alla rappresentazione dell’archetipo femminile nella romanità. Arrangiamento e accompagnamento musicale sono di Antonio Carboni. Concerto jazz per contrabbasso e musiche tattili.

19 settembre ore 18.30 – Compagnia Pane e Circo in The Floor is Lava, uno spettacolo di acrobatica aerea, equilibrismo e giocoleria.

Alle pendici di un vulcano, un goffo avventuriero dovrà fare i conti con la dea, dopo aver profanato la pietra sacra.

20 settembre ore 21 – Chien Barbu Mal Rasè in El Trio Churro, spettacolo di clown teatrale, giocoleria e improvvisazione.

Due scalmanati circensi promettono di raccontare la storia del circo dalla sua nascita ad oggi, ma qualcosa va storto.

21 settembre ore 21 – Compagnia Valdrada in Fearless, diretto e interpretato da Chiara Becchimanzi, alle chitarre Alessio Righi.

Un’esilarante love&sex therapy di gruppo, per cercare di capire cosa vogliono le donne, e se sia poi così diverso da quello che vogliono gli uomini.

A seguire Michele Moi Aka Ziganviolin, violinista ed autore di colonne sonore per teatro circo & teatro ragazzi, si esibirà in un concerto in cui presenterà parte del suo repertorio originale, unito ad un dj-set dal sapore world music con le contaminazioni gipsy del suo violino elettrico.

22 settembre ore 18.30 – Cirus Follies di e con Jacopo Candeloro (Italia) e Flor Luludì (Argentina).

Spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo. Un eccentrico giocoliere e la sua assistente mettono in scena una collezione di esibizioni originali creando un’atmosfera comica tra virtuosismi, momenti ridicoli e sorprese inaspettate.