Il trio Rossomandi alla Sala Baldini a Roma

Il trio Rossomandi alla Sala Baldini

Suoneranno per gli allievi della Scuola di Musica “Anton Rubinstein” di Roma e per chi vorrà godere di momenti di altissima musica gli artisti dell’Ensemble Rossomandi composto dai musicisti Rosaria Dina Rizzo pianoforte, Pasquale Rinaldi flauto e Daniele Miatto violoncello.

Verranno eseguiti brani di H. Beeftink: Le Stagioni per flauto e pianoforte – Primavera, Estate; J. Rutter: “Suite antique” Preludio, Ostinato, Aria, Waltz, Chanson, Rondeau e di B. Martinu: Trio H. 300. Poco allegretto. Adagio, Andante. Allegretto scherzando.

Tutto questo alla Sala Baldini di Piazza Campitelli alle ore 18 del 28 giugno 2025 ad ingresso libero e gratuito. Fior di musicisti nel pieno della loro carriera faranno vibrare, con le corde dei loro strumenti, anche gli animi degli ascoltatori e dei partecipanti a questo workshop eccezionale nel cuore di Roma. Chi ne farà più tesoro saranno gli allievi della Scuola di musica Anton Rubinstein impegnati in precedenza con il loro saggio annuale.

I componenti del Trio Rossomandi hanno inanellato successi importanti sia per il virtuosismo che pervade dal loro suono che per il respiro internazionale che ha contrassegnato la professione di ciascuno come ben si evince dal loro iter artistico.

Rosaria Dina Rizzo

Dopo il diploma di Pianoforte, ha seguito Master Class con J. Achucarro, C. Rosen, B. Canino, il Corso di perfezionamento con S. Perticaroli alla Sommerakademie Mozarteum di Salisburgo e il Corso di Perfezionamento alla “Liszt Ferenc Music Academy ” di Budapest. Ha conseguito il Diploma alla Scuola S. di Musica da Camera presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e alla Scuola Superiore di Musica da Camera del Trio di Trieste. Ha svolto un’intensa attività concertistica in Italia ed in Festival Internazionali in Germania, Egitto, Belgio, Svizzera, Ungheria, Russia, Francia, Croazia, America,K azakistan, Bulgaria, Messico, Spagna, Slovenia, Macedonia, Austria, tournèe in Romania e in Slovacchia; ha suonato per la Radiotelevisione di Bucarest e per Radio Televisione Slovena di Lubiana. E’ risultata tra i primi classificati in vari Concorsi Nazionali ed Internazionali ed ha vinto in trio la Medaglia d’oro (1° Premio) al XXX Grand Concours International 1999 di Parigi. Ha eseguito i Concerti di W. A. Mozart per 2 e 3 Pianoforti e Orchestra e ha suonato con la Orchestra Sinfonica del Piemonte, l’Orchestra Giovanile Abruzzese, con l’Orchestra Filarmonica di Bacau (Romania), Orchestra Filarmonica di Stato di Vidin e di Shumen (Bulgaria), Orchestra Filarmonica di Stato di Rm. Valcea (Romania), Orchestra da Camera della Radiodiffusione Rumena di Bucarest, Orchestra Sinfonica di Galesburg, Orchestra Sinfonica “Silvestre Revueltes” del Messico, Orchestra Filarmonica di Pitesti. Ha suonato con il violinista Cristiano Rossi, il violoncellista A. Zagorinsky (vincitore del 1° Premio al Concorso Ciajkovskij di Mosca) ed il flautista Fulvio Fiorio.

Laureata con 110 e lode in Pedagogia, e sempre con 110 e lode sia in Discipline Musicali- Pianoforte che Discipline Musicali-Musica da Camera; è una studiosa di Florestano Rossomandi infatti ha inciso un CD con prime esecuzioni assolute di composizioni per pianoforte di Florestano Rossomandi ed ha inoltre pubblicato i tre libri, editi da Gioiosa Editrice. Ha tenuto Corsi di Perfezionamento di Musica da Camera e Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma, l’Istituto Musicale di Alta Cultura di Reggio Emilia, l’Istituto Musicale di Alta Cultura di Rimini, in Assisi nell’ambito delle International Masterclasses dell’Accademia Musicale Internazionale di Perugia, in Francia, presso l’Accademia Nazionale di Musica del Kazakistan in Astana, presso l’Accademia di Musica (Università) di Lubiana, Klaviergalery in Vienna, Accademia della Musica di Zagabria; inoltre, è stata invitata a tenere Lezioni-Concerto su “La Scuola Pianistica Napoletana e Florestano Rossomandi” presso il prestigioso Knox College di Galesburg (USA),per il Laboratorio Musicale “Arena International” di Pola (Croazia), e nell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana (Slovenia).Ha insegnato “Musica da Camera” nei Conservatori di Musica di Ferrara e di Campobasso ed attualmente presso il Conservatorio di Teramo. E’ Direttore Artistico del 25° Concorso Internazionale “Florestano Rossomandi” fin dalla prima edizione.

Pasquale Rinaldi

Ha studiato flauto traverso presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia, conseguendo il Diploma di Laurea di 1° livello e di 2° livello in Flauto, con il massimo dei voti e la lode e Musica Jazz, laureandosi brillantemente nel 2006. Successivamente si è perfezionato con i musicisti di fama mondiale. È stato premiato, sia come solista che in formazioni da camera, in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ha collaborato in stagioni liriche, sinfoniche e da camera ricoprendo anche il ruolo di 1° Flauto nell’Orchestra Sinfonica “U. Giordano” della Provincia di Foggia. Attualmente collabora come 1° flauto nell’Orchestra I.C.O. “Suoni del Sud” di Foggia. Ha partecipato a trasmissioni televisive per la RAI e per Mediaset ed ha inciso per le case discografiche EMI, Edizioni Sorriso ed ha collaborato alla realizzazione, in prima assoluta mondiale, dell’Enciclopedia discografica sulla “musica concentrazionaria”. Nel 2013 fonda la “Camerata Mvsica Antiqva”, progetto basato sulla passione per la prassi esecutiva della musica antica. Vanta diverse collaborazioni e partecipazioni a rassegne concertistiche quali: Centro di Musica Antica “Pietà dei Turchini” (NA), Ensemble “Ottaviano Alberti” di Orte (VT), Festival di Musica Barocca di Viterbo, Giubileo delle Università a Roma (Palazzo Ferrajoli), Istituto Italiano di Cultura (Belgrado), Giornata Europea della Musica Antica, AGIMUS, Amici della Musica, Festival Barocco di Cerveteri, Festival dei Due Mondi di Spoleto (PG).

Daniele Miatto

Nato a Foggia nel 1977, si diploma con il massimo dei voti nel 1999 presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia dove, nel 2001 si laurea con lode in Discipline Musicali sotto la guida del Maestro Francesco Montaruli.

Si è perfezionato con il Maestro Luigi Piovano ed ha suonato con prestigiose orchestre sotto la direzione di importanti Maestri (Maazel, Muti, Gelmetti, Rota, Montanari, Veronesi etc.) prendendo parte a numerose tournée internazionali che lo hanno portato in Albania, Austria, Francia, Germania, Spagna, Turchia, Israele, Stati Uniti.

Si è esibito in veste di solista nell’ esecuzione dei concerti per violoncello ed orchestra di F. J. Haydn, L. Boccherini (si b maggiore) e dei concerti di A. Vivaldi e L. Leo per violoncello, archi e basso continuo.

Molto vivace la sua attività cameristica in varie formazioni, dal duo con pianoforte al sestetto d’archi. Collabora come I violoncello ospite nelle orchestre ICO di Foggia, Taranto e Potenza.

Attualmente è docente titolare della classe di violoncello presso il conservatorio di musica “U. Giordano“ di Foggia dove, da due anni, è anche coordinatore delle orchestre dell’Istituto.

La Sala Baldini

La Sala Baldini, ex Sagrestia della Chiesa di Campitelli (XVII-XVIII secolo), è adibita fin dagli anni settanta dalla Parrocchia di santa Maria in Portico in Campitelli dei Chierici Regolari della Madre di Dio a Sala per attività culturali, concerti, saggi, mostre di beneficenza. Si tratta di un locale di pertinenza della Parrocchia. Anche il Chiostro di Campitelli situato accanto allo spazio archeologico del Teatro di Marcello è sede della rassegna estiva dei Concerti del Tempietto. Le suddette attività non hanno scopo di lucro e sovvenzionano le diverse esperienze solidali della Parrocchia e dell’Ordine nel mondo. La Sala è dedicata al Vescovo Carlo Baldini (1901-1970). Già parroco della Chiesa di Campitelli durante la seconda guerra mondiale, prima di essere nominato Vescovo di Chiusi e Pienza. Amato dai parrocchiani si distinse insieme ad altri religiosi dell’Ordine per sottrarre diverse famiglie della comunità ebraica dall’odio nazista e razziale.

