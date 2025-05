Il trucco c’è (ma è rubato): la banda dei cosmetici finisce in manette

Non era la prima volta, e forse non sarebbe stata l’ultima, se non fosse intervenuta la Polizia.

Sabato pomeriggio, in un noto outlet della Capitale in zona Appia, una donna ha provato a replicare il suo personale “pomodoro” dello shopping: un blitz tra negozi di cosmetici e abbigliamento, con l’aiuto di due complici. Obiettivo? Portare via più merce possibile senza passare per la cassa.

Peccato che il piano sia crollato sotto il peso di... troppo fondotinta.

Lei, già arrestata a febbraio per furto pluriaggravato insieme ad altri due connazionali, ha cambiato compagnia e zona, ma non abitudini.

Questa volta era in missione beauty con un’amica e un complice al volante, che faceva avanti e indietro tra il parcheggio e le vetrine. Il “passaggio di consegne” – ovvero le buste cariche di refurtiva – avveniva tra un negozio e l’altro, nell’illusione di agire indisturbati.

Ma qualcosa non è sfuggito agli occhi attenti della vigilanza. Il comportamento sospetto è stato subito segnalato al Numero Unico di Emergenza. Quando le volanti sono arrivate, l’auto del “Caronte dei cosmetici” era già sparita.

Pochi minuti di ricerche e la fuga contromano, con momenti di panico tra i passanti, ha portato a un epilogo lampo: bloccato e perquisito, l’uomo è stato trovato con tre buste stracolme di rossetti, mascara, profumi e creme, il tutto senza uno scontrino all’orizzonte.

Le due ladre, nel frattempo, sono state intercettate dentro l’outlet: portavano indosso vere e proprie “fasce da battaglia”, nascoste sotto i vestiti, dove avevano infilato il bottino rubato dai vari stand.

L’aspetto beffardo? Quelle fasce erano identiche a quelle usate dalle commesse per portare i trucchi in prova. Il travestimento perfetto… se non fosse per le telecamere.

I frame del sistema di videosorveglianza, infatti, non hanno lasciato spazio a dubbi: le tre erano riprese mentre svuotavano con destrezza gli espositori, approfittando della distrazione del personale impegnato con altri clienti.

La merce rubata – per un valore complessivo di oltre 4.500 euro – è stata restituita ai negozi.

Per la donna recidiva e i suoi due complici, tutti cittadini romeni già noti alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto per furto in concorso.

L’uomo dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale per il tentativo di fuga in auto. Il giudice, in sede di convalida, ha disposto per tutti e tre gli arresti domiciliari.

