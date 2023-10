In fumo il club della Ryder Cup

Il 5 ottobre pomeriggio è andata a fuoco una “strutture di ospitalità temporanea a destra del primo fairway del Marco Simone Golf & Country Club”. Lo ha reso noto un portavoce della Ryder Cup Europe che ha precisato: “Le fiamme non si sono diffuse oltre la struttura ricettiva e non ci sono stati danni al campo da golf o ad altre strutture”.

La struttura era nei pressi della diciottesima buca, costituita in tre piani per circa 120 metri quadrati.

#Roma, dalle 17:25 intervento #vigilidelfuoco in corso nella zona di Guidona per #incendio di una struttura di 3 piani in un golf club: 5 squadre al lavoro per lo spegnimento delle fiamme [#5ottobre 18:00] pic.twitter.com/sZ34X9fKWU

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 5, 2023