“In trasferta al Brancaccio” – Rassegna Corale del Municipio V

Una splendida occasione per godersi l’esibizione di otto cori che, sotto la guida dei loro direttori, porteranno in scena un programma ricco e variegato, capace di far vibrare le emozioni.

Cori partecipanti e direttori:

Coro ACCORDI E DISACCORDI

Direttore: M° Agnese Valle



Coro ACCORDI E NOTE

Direttore: Roberto Boarini



Coro CENTONOTE

Direttore: Rino Andolfi



Coro HURLA HOOP CHOIR

Direttore: M° Alice Pelle



Coro LE COEUR – DONNE IN CORO

Direttore: M° Daniela De Angelis



Coro NAIMA

Direttore: M° Silvia Ceccarelli



Coro QUADRACORO

Direttore: M° Francesco Giannelli



Special Guest:

Coro NOTE CONTROVENTO

Direttore: M° Luigi Ferrante



L’evento è patrocinato da FEDERCORI – Federazione Cori Italiani Chorus Inside, l’Associazione CHORUS INSIDE LAZIO e il Municipio V.

La serata è un’occasione unica per celebrare l’arte corale in una cornice prestigiosa, dove voci e direttori di grande talento si uniscono per regalare un’esperienza musicale indimenticabile.

Non mancate a questa serata speciale al Teatro Brancaccio!