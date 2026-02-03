Incendi dolosi a Roma, fermato in piazza San Pietro il presunto piromane

Si muoveva con apparente tranquillità tra i turisti in fila ai metal detector, mescolandosi alla folla che ogni giorno affolla piazza San Pietro.

Ma il suo obiettivo non era visitare la Basilica. Gli agenti di Polizia, insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno deciso di sottoporlo a un controllo più approfondito.

A quel punto, il tentativo di fuga: una corsa improvvisa tra la gente, durata però pochi istanti. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato raggiunto e immobilizzato.

Con quell’intervento, gli investigatori ritengono di aver interrotto una vera e propria scia di fuoco che nelle ultime settimane aveva colpito il cuore della Capitale.

L’uomo arrestato è infatti sospettato di essere l’autore di una serie di incendi dolosi che hanno preso di mira luoghi simbolici e particolarmente sensibili.

Tra gli episodi finiti sotto la lente degli inquirenti c’è l’incendio nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, dove erano stati danneggiati arredi e tendaggi di pregio, e quello alla chiesa di San Giacomo in via del Corso, che aveva causato gravi danni all’area interna.

Un altro rogo aveva colpito una chiesa di via della Conciliazione, a pochi passi dal Vaticano, mentre ulteriori azioni incendiarie sarebbero state messe a segno nei pressi di alcune strutture sanitarie, con cassonetti dati alle fiamme nelle zone dei pronto soccorso.

A rendere inevitabile l’arresto è stata la combinazione tra i precedenti specifici dell’uomo e il materiale trovato addosso: accendini a gas e liquidi infiammabili, considerati un pericolo concreto in un contesto già estremamente delicato. Secondo gli investigatori, l’intervento ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche.

A sottolinearlo è stato anche Fabio Conestà, segretario del Mosap: «Parliamo di un soggetto che aveva già colpito luoghi pubblici e che è stato fermato prima che potesse agire in uno dei siti più sensibili e affollati al mondo. Le conseguenze avrebbero potuto essere gravissime».

