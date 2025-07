Incendio a Casal Lumbroso: rogo tra sterpaglie e abitazioni, colonne di fumo visibili da tutta Roma Ovest

Era da poco passato mezzogiorno, quando l’odore acre del fumo ha iniziato a insinuarsi tra le finestre aperte delle abitazioni di Massimina e Casale Lumbroso. Poco dopo, un muro grigio ha oscurato il cielo sopra via del Casale Lumbroso. Le fiamme, partite da un campo incolto a ridosso della strada, hanno preso vigore in pochi minuti, alimentate dal caldo torrido e dal vento che soffiava incerto.

In un attimo l’incendio ha divorato le sterpaglie, si è arrampicato sugli alberi e ha puntato pericolosamente verso un centro sportivo della zona. Sul posto i vigili del fuoco, seguiti dai volontari della protezione civile, impegnati in una corsa contro il tempo per contenere il fronte delle fiamme.

Il rogo ha guadagnato terreno anche lungo via Pio Spezi, avvicinandosi a un’attività commerciale e a diverse abitazioni. Alcuni residenti sono stati allontanati in via precauzionale. “La paura è stata tanta – racconta Maria, 68 anni, affacciata al balcone con una mascherina improvvisata – in pochi minuti il fuoco era a ridosso delle case, abbiamo visto la fuliggine cadere come neve nera”.

La polizia locale del Gruppo XII Monteverde ha disposto la chiusura temporanea di un tratto di via del Casale Lumbroso, all’altezza di via Paolo Orano e via Pio Spezi, per garantire sicurezza e agevolare le operazioni di soccorso.

Nel frattempo, una densa colonna di fumo si è alzata nel cielo ed è stata visibile da numerosi quartieri limitrofi, da Casalotti a Balduina, fino a chi percorreva l’Aurelia. In alcune zone, come Selva Candida e La Storta, la presenza di fuliggine nell’aria ha causato disagi anche a finestre chiuse.

E mentre le squadre continuavano a lavorare per domare le fiamme a ovest, un secondo allarme è scattato dall’altra parte della città, in zona Ostiense. Lì, lungo lungotevere Dante, è scoppiato un altro incendio, visibile tra ponte Guglielmo Marconi e viale Marconi, che ha richiesto un ulteriore intervento da parte dei vigili del fuoco.

