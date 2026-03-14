Incendio a Cinquina: fiamme in un appartamento, due case dichiarate inagibili

Una densa colonna di fumo nero visibile a distanza e la paura tra i residenti del quartiere.

È accaduto nel pomeriggio di sabato 14 marzo, intorno alle 15, quando un incendio è divampato in un appartamento di uno stabile popolare in via Emilio Teza, nel quartiere Cinquina.

Le fiamme si sono sviluppate al terzo piano dell’edificio, propagandosi rapidamente all’interno dell’abitazione e generando un denso fumo che ha allarmato gli abitanti della zona. Sono stati proprio i residenti, accortisi del rogo, a dare immediatamente l’allarme ai soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco

In pochi minuti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno messo in campo un dispositivo di intervento particolarmente articolato per contenere il rogo ed evitare che si estendesse al resto dello stabile.

Sono intervenute le squadre provenienti dai distaccamenti di Nomentano e La Rustica, supportate da diversi mezzi speciali: un’autoscala per raggiungere i piani alti dell’edificio, un’autobotte per il rifornimento d’acqua e altri veicoli tecnici utilizzati nelle operazioni di soccorso.

I pompieri, una volta entrati nell’edificio, hanno dato priorità alla messa in sicurezza degli abitanti, evacuando per precauzione gli appartamenti vicini prima di concentrarsi sulle operazioni di spegnimento.

Nessun ferito, ma due appartamenti danneggiati

Dopo un intervento durato diverse decine di minuti, le squadre del 115 sono riuscite a domare l’incendio e a impedire che le fiamme coinvolgessero l’intero edificio.

Il bilancio è fortunatamente senza feriti né intossicati, ma i danni allo stabile sono rilevanti.

L’appartamento da cui è partito il rogo è stato dichiarato completamente inagibile, mentre anche l’abitazione situata al piano superiore ha riportato danni importanti, probabilmente a causa del calore e del fumo, tanto da essere temporaneamente interdetta.

Accertamenti sulle cause

Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Restano ora da chiarire le cause che hanno originato il rogo.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero un possibile corto circuito o un incidente domestico, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione cosa abbia innescato l’incendio.

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