Incendio a Ponte Galeria, fiamme in un campo vicino ai binari: bloccati i treni per Fiumicino

Un pomeriggio di fuoco — letteralmente — quello di lunedì 17 giugno a Ponte Galeria, estrema periferia sud-ovest della Capitale.

Poco dopo le 14, le fiamme si sono levate alte da un campo incolto a ridosso della ferrovia, lungo via Portuense, tra via della Muratella e la rotonda di via Eiffel. Sono bastati pochi minuti di vento teso affinché il fuoco prendesse forza, alimentato dalla vegetazione secca: è il caos.

Nel giro di un’ora, il fumo denso ha invaso tutta la zona. Si sente l’odore acre, si vede la nube grigia salire verso il cielo e coprire la visuale. Ma il vero allarme arriva da terra, dai binari: il fuoco è troppo vicino alla linea ferroviaria, un rischio che non può essere ignorato.

Così Rfi è costretta a fermare tutto: circolazione sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. Stop immediato alle linee FL1 e Leonardo Express, quelle che collegano Roma alla sua porta internazionale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile.

Attivato il servizio bus per i passeggeri. Anche la linea 808 dei bus della RomaTpl è stata limitata a Ponte Galeria in direzione del capolinea Eiffel, a causa dell’incendio.

